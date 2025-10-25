　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

葉劉淑儀宣布棄選！建制派老將幾乎退出立法會

▲▼葉劉淑儀宣布棄選！建制派老將幾乎退出立法會。（圖／翻攝葉劉淑儀）

▲葉劉淑儀擔任立法會議員長達17年。（圖／翻攝葉劉淑儀臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會換屆選舉將於12月7日舉行，新民黨今日（25日）公布參選名單，共有8人參選，新民黨主席葉劉淑儀、新民黨常務副主席黎棟國、新民黨副主席容海恩放棄競選連任。

葉劉淑儀表示，自己已在立法會工作多年，經歷了艱難的時代，很開心第七屆立法會完成歷史使命，通過許多條例推動經濟發展、改善社會民生，現在是時候交棒給年輕人，共同努力維持香港在「一國兩制」下的開放性和包容性。

葉劉淑儀強調，自己不是退休，還有很多其他平台的工作，會繼續做政策研究、推動香港發展，希望大家不要失望，她會繼續為市民和香港、國家服務。

過去幾週已有20多名現任的立法會議員宣布不競選連任，其中有一半以上都是70歲以上的資深議員，也因此傳出新一屆立法會有「70大限」的潛規則。

葉劉淑儀現年75歲，早早就被港媒點名將棄選，但她一直沒有鬆口，並在日前受訪時說不相信有所謂「70大限」的存在，認為不會「一刀切」，最重要的還是能力，例如功能界別是代表整個業界，總不可能隨便交給一個年輕人。

葉劉淑儀1950年8月24日生於香港，畢業於香港大學英文系，後赴英、美進修，1975年加入香港政府政務職系，歷任多項高層職務，曾出任入境事務處處長及香港特區首任保安局局長，是港府首位女性出掌該職。

葉劉淑儀2003年辭去公職後赴美講學，2006年創立智庫「匯賢智庫政策研究中心」，2010年創立政黨「新民黨」並出任主席。2008年起多次當選立法會議員，擔任立法會議員長達17年，2022年出任行政會議非官守議員召集人。

【拍攝者不救】海龜把頭髮誤認海草 狂啃潛水人頭

葉劉淑儀香港立法會

