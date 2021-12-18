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香港立法會選舉前夕　羅冠聰等5名海外港人被通緝

▲▼ 香港,香港立法會,香港立法會選舉。（圖／路透）

▲香港立法會會議廳撤下區徽，改掛中國國徽（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港立法會選舉明（19）日登場，廉政公署今（18）再通緝5名人士，包括前立法會議員羅冠聰、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、以及3名前區議員李家偉、劉珈汶、李軒朗，指他們涉嫌煽惑他人不投票。

▲▼ 香港民主運動人士羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港民主運動人士羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）

據《香港01》報導，廉政公署今日表示，獲裁判官簽發手令，通緝五名人士，指他們涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《條例》)第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」。

廉署指出，張崑陽、李家偉、劉珈汶及李軒朗，涉嫌於今年12月16日，藉公開活動作出非法行為，即透過社交媒體平台廣播四人之間的討論，煽惑他人在立法會選舉中不投票。

廉署指出，立法會選舉將於明日（12月19日）舉行，對於個別人士在互聯網持續呼籲他人杯葛有關選舉，廉署重申有可能觸犯《條例》第27A條。廉署再三提醒市民必須嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公平。廉署會繼續嚴正執法，打擊操控或破壞選舉的行為，以確保選舉公平公正。

繼早前通緝許智峯及丘文俊後，香港廉署至今已就罪行共通緝7人，拘捕10人，當中2人已被起訴。有關調查仍在繼續。

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