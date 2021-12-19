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香港立法會選舉今登場　投票意願「創30年新低」

▲▼香港立法會選舉。（圖／路透）

▲林鄭月娥一早便到現場投票。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港立法會選舉今（19）日登場，為北京強調「愛國者治港」、選舉制度大幅改動後的首屆立法會換屆選舉，備受各界矚目。儘管港府大力催票，但港人投票意願空前低落，創下30年來新低。

綜合港媒報導，改制後首場立法會選舉今日舉行，投票時間較以往縮短1小時，票站早上8時半開放，晚上10時半截止投票，其後進入點票程序，預計20日凌晨開始陸續有結果公布，並於下午前全部議席結果將會出爐。

今日上午，不少候選人早早於選區向市民拉票，也有市民一早在投票站外排隊等候進入。位於高主教書院的投票站，今早約8時未見有人於站外排隊，但有約20名警察，包括便衣及軍裝警員於站外戒備。

▲▼香港立法會選舉。（圖／路透）

▲港警站外戒備。（圖／路透）

值得注意的是，受民主派人士被打壓、疫情等因素，此次選舉港人投票意願低落。香港民意研究所在12月9日至14日期間，進行選前最後一份調查，以隨機抽樣電話訪問了近900人，結果顯示，有48%的人表示會去投票，與歷年同類調查相比，今屆投票意欲創30年來新低。

香港浸會大學政治學者陳家洛認為，民眾的熱情已經被北京利用香港國安法廣泛打壓、入罪異議澆熄。

香港基本法委員會副主任譚惠珠也承認今次氣氛冷淡，但她指出，以前選情熾熱是由於政治意識形態主導，對社會造成傷害；今次是廿幾年來，首次在香港落實「愛國者治港」，單憑投票率論選舉成敗並不對焦。

香港特首林鄭月娥早前也對低迷的投票意願做出回應，稱投票率的高低不代表什麼，沒必要過分擔心，「一種說法是，政府公信力高時，投票率反而會降低。」

今屆立法會選舉在新選制下，由地方選區選出20名議員、功能界別選出30名議員和選舉委員會界別選出40名議員，合共選出90名議員。

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