香港立法會選舉12月7日舉行　劍指三成投票率

▲香港中環。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

香港特首李家超今（18）日出席行政會議前見記者，宣布第八屆立法會選舉將於12月7日舉行。港媒稍早報導，「有關方面」早前初步向香港部分政界表達，期望年底立法會直選投票率至少30％。

李家超表示，在立法會選舉前，需要舉行選舉委員會界別分組補選。按港府數字，「選舉委員會界別」當中967席，有90席需要補選；補選訂於9月7日舉行。

《香港01》稍早報導，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍在兩會期間會見港區政協委員時已下達指示，據了解主動提到要「做好選舉」。何謂「做好」，夏寶龍當時沒有具體定義。

報導稱，「有關方面」早前初步向部分政界表達期望年底立法會直選投票率至少30％，若參考2021年改制後首場選舉投票率30.2％，換言之不可遜於上次表現。

▼香港特首李家超。（圖／路透）

有建制派人士坦言，上次立法會選舉官方幾乎總動員、全方位宣傳，最終才達到30.2％投票率，都被指是創香港回歸以來新低，本次要超越上屆選舉投票率具挑戰。

為了衝刺投票率，港府預料將宣傳開支約1300萬港元（約合新台幣5500萬元），鼓勵新移民登記做選民。

香港「政制及內地事務局」副局長胡健民近日稱，今年選民登記法定限期為6月2日，當局將繼續向潛在選民群組作針對性宣傳，不過沒有就選民登記數量訂下硬指標。同時，會向剛取得永久性居民資格者作出宣傳及提供登記便利。

香港選舉事務處首席選舉事務主任（策劃及研究）謝衍文則稱，當局會聯繫和支援新來港人士、經專才優才計劃來港人士的組織，以協助宣傳和呼籲其組織成員日後當取得永久性居民身份時，登記成為選民。