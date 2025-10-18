香港立法會多人棄選　港澳辦：不存在什麼「祝福名單」

▲香港立法會。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港年底將舉行立法會換屆選舉，近日卻有多名資深議員宣布不爭取連任，引來不少猜測。中國大陸國務院港澳工作辦公室17日發表署名文章，強調不存在什麼「祝福名單」，也沒有誰享有什麼「特殊待遇」；但另一方面，也特別提及這次選舉一定能夠選出「更加年輕專業、更具創新創造活力的立法會議員」。

港澳辦以署名「港澳平」發文，稱第七屆立法會的良好局面來之不易，是經過重大鬥爭才得來的。在此之前多屆立法會選舉中，反中亂港分子和外部敵對勢力代理人利用原選舉制度存在的漏洞和缺陷，進入立法會胡作非為、肆意破壞。

文中指出，在第七屆立法會實踐基礎上，第八屆立法會選舉必定更充分展現高質量民主新氣象。第七屆立法會的實踐，生動印證了新選舉制度是符合「一國兩制」原則，符合香港實際的好制度。其積累的好經驗好做法，將促推第八屆立法會選舉進一步展現新選舉制度具有的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性，讓民主在更加公開、公平、公正、廉潔、有序的選舉中得到更好保障和體現。

文中提到，綜合香港媒體反映，隨選舉提名期臨近，有的現任議員由於不同原因表示將不再參選，同時有政團社團宣布全力參選爭奪議席，還有各方面各界別的新人透露在考慮和準備參選。通過換屆選舉實現議員的有序更替，是立法會的慣常，是民主真諦之一。

文中指出，正如李家超行政長官指出，尊重相關議員的個人選擇，並鼓勵愛國愛港、有才能、有志服務香港的人士積極參選。更需要強調的是，在新選舉制度下，選舉回歸選賢舉能的本質，尤為突出公平競爭、良性競爭。

文中強調，任何參選人如經法定程序確認為合資格候選人，都將站在同一起跑線上展開競爭。不存在什麼「祝福名單」，也沒有誰享有什麼「特殊待遇」。他們一定會全情投入，比政綱、比能力、比形象，努力爭取選民支持。

文中提到，可以確定，這次選舉將更加彰顯高質量民主的健康，彰顯參選競選活動的熱烈活潑，彰顯社會團結一致為香港美好前景和市民福祉群策群力的積極務實向上。

文章的最後還說，這次選舉一定能夠選出愛國愛港立場更加堅定、為港為民服務更加熱誠的立法會議員，選出更加勤勉努力工作、更加善於履職盡責的立法會議員，「選出更加年輕專業、更具創新創造活力的立法會議員，選出更加清正廉潔、更有良好操守形象的立法會議員。這是最真實管用有效的民主，將為特區實現良政善治提供更有力保障。」