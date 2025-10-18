　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港立法會多人棄選　港澳辦：不存在什麼「祝福名單」

▲▼香港立法會。（圖／路透社）

▲香港立法會。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港年底將舉行立法會換屆選舉，近日卻有多名資深議員宣布不爭取連任，引來不少猜測。中國大陸國務院港澳工作辦公室17日發表署名文章，強調不存在什麼「祝福名單」，也沒有誰享有什麼「特殊待遇」；但另一方面，也特別提及這次選舉一定能夠選出「更加年輕專業、更具創新創造活力的立法會議員」。

港澳辦以署名「港澳平」發文，稱第七屆立法會的良好局面來之不易，是經過重大鬥爭才得來的。在此之前多屆立法會選舉中，反中亂港分子和外部敵對勢力代理人利用原選舉制度存在的漏洞和缺陷，進入立法會胡作非為、肆意破壞。

文中指出，在第七屆立法會實踐基礎上，第八屆立法會選舉必定更充分展現高質量民主新氣象。第七屆立法會的實踐，生動印證了新選舉制度是符合「一國兩制」原則，符合香港實際的好制度。其積累的好經驗好做法，將促推第八屆立法會選舉進一步展現新選舉制度具有的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性，讓民主在更加公開、公平、公正、廉潔、有序的選舉中得到更好保障和體現。

文中提到，綜合香港媒體反映，隨選舉提名期臨近，有的現任議員由於不同原因表示將不再參選，同時有政團社團宣布全力參選爭奪議席，還有各方面各界別的新人透露在考慮和準備參選。通過換屆選舉實現議員的有序更替，是立法會的慣常，是民主真諦之一。

▲▼香港立法會。（圖／路透社）

文中指出，正如李家超行政長官指出，尊重相關議員的個人選擇，並鼓勵愛國愛港、有才能、有志服務香港的人士積極參選。更需要強調的是，在新選舉制度下，選舉回歸選賢舉能的本質，尤為突出公平競爭、良性競爭。

文中強調，任何參選人如經法定程序確認為合資格候選人，都將站在同一起跑線上展開競爭。不存在什麼「祝福名單」，也沒有誰享有什麼「特殊待遇」。他們一定會全情投入，比政綱、比能力、比形象，努力爭取選民支持。

文中提到，可以確定，這次選舉將更加彰顯高質量民主的健康，彰顯參選競選活動的熱烈活潑，彰顯社會團結一致為香港美好前景和市民福祉群策群力的積極務實向上。

文章的最後還說，這次選舉一定能夠選出愛國愛港立場更加堅定、為港為民服務更加熱誠的立法會議員，選出更加勤勉努力工作、更加善於履職盡責的立法會議員，「選出更加年輕專業、更具創新創造活力的立法會議員，選出更加清正廉潔、更有良好操守形象的立法會議員。這是最真實管用有效的民主，將為特區實現良政善治提供更有力保障。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
清潔隊員突開車門！年輕姊妹遭擊落　全家獲國賠2361萬
燕子口堰塞湖立即降挖！馬太鞍溪為何不行？　一張圖曝差異
埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」給跪了
快訊／震撼畫面曝！隧道淹滿成「水底隧道」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港立法會多人棄選　港澳辦：不存在什麼「祝福名單」

諾貝爾獎得主楊振寧逝世　「82歲娶28歲」祖孫戀再受關注

首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲

星巴克出售中國業務　凱雷集團、博裕資本呼聲高

何立峰與貝森特通話　中美同意盡快舉行新一輪經貿磋商

第19屆台商論壇提出8項倡議　兩岸250人聚焦「聯拓市場、智啟未來」

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　趙世通：是一中原則鐵規矩

中共官媒點名5家台灣企業　為「心戰大隊」提供支援

中共軍委副主席何衛東被開除黨籍軍籍　涉嚴重職務犯罪、數額巨大

深圳14歲男生刺死同班女同學　聽到「死刑」才下跪求饒

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

香港立法會多人棄選　港澳辦：不存在什麼「祝福名單」

諾貝爾獎得主楊振寧逝世　「82歲娶28歲」祖孫戀再受關注

首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲

星巴克出售中國業務　凱雷集團、博裕資本呼聲高

何立峰與貝森特通話　中美同意盡快舉行新一輪經貿磋商

第19屆台商論壇提出8項倡議　兩岸250人聚焦「聯拓市場、智啟未來」

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　趙世通：是一中原則鐵規矩

中共官媒點名5家台灣企業　為「心戰大隊」提供支援

中共軍委副主席何衛東被開除黨籍軍籍　涉嚴重職務犯罪、數額巨大

深圳14歲男生刺死同班女同學　聽到「死刑」才下跪求饒

樂透爽中1億元「多數人下場超慘」！作家曝2原因：絕對不能辭職

宋慧喬睡衣風造微性感　白皙肌膚襯蜂巢珠寶美翻

免門票近看F-104G戰機！桃園航空城博物館　完整保留當年空軍機庫

微波食物有毒？ 中醫師揭真正風險來源：2地雷才是關鍵

備戰620km自行車賽！前國手彭竣自主訓練遭酒駕擊落...醉男落網

6分鐘連2震！太魯閣燕子口最新崩塌畫面曝　土石堆成小山阻步道

悍將感恩會／不只會打球！富邦捐贈3輛小巴　攜手球迷送愛花蓮　

香港立法會多人棄選　港澳辦：不存在什麼「祝福名單」

「檳榔姐妹花」主題歌唱5倍速成遺憾！合體大小S「教唱跳」畫面曝

婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

花花禮服下半身鏤空穿超辣 曾莞婷:腳不要做那種動作XD

大陸熱門新聞

中共官媒點名5家企業　為「心戰大隊」支援

諾貝爾獎得主楊振寧逝　晚年「82歲娶28歲」

陸14歲少年殺同學！聽到死刑才下跪求饒

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　

清華自研「玉衡」晶片登《自然》 全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市

首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲

超氣！花大錢買「原裝進口」建材　拆箱竟是Made in China

中共軍委副主席何衛東被開除　涉嚴重職務犯罪

156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

回收熱！男子變現2kg金條「淨賺百萬」

陸「一口價金飾」漲價！多人瘋搶

國台辦酸台積電「沒出息」　梁文傑：不好笑

更多熱門

相關新聞

陸宣布徐啟方接替周霽　任港澳辦常務副主任

陸宣布徐啟方接替周霽　任港澳辦常務副主任

大陸中央14日宣布人事變動，國務院任免國家工作人員，任命徐啟方為國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）。

夏寶龍轟：讓「美國鄉巴佬」在五千年文明前哀鳴

夏寶龍轟：讓「美國鄉巴佬」在五千年文明前哀鳴

香港立法會選舉12月7日舉行　劍指三成投票率

香港立法會選舉12月7日舉行　劍指三成投票率

李嘉誠賣巴拿馬港　陸官方暗批：出賣中國人

李嘉誠賣巴拿馬港　陸官方暗批：出賣中國人

陸港澳辦主任夏寶龍會見李家超 盼港加快實現「由治及興」

陸港澳辦主任夏寶龍會見李家超 盼港加快實現「由治及興」

關鍵字：

香港立法會立法會議員祝福名單港澳辦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面