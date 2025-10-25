川習會前放大絕！　美對中啟動301調查

▲美國總統川普（Donald Trump）下周四將與中國國家主席習近平在南韓會面。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）下周四將與中國國家主席習近平在南韓會面，展開備受矚目的川習會。就在此之前，美國貿易代表署（USTR）於24日宣布，基於美國「1974年貿易法案」第301條款，將對中國履行美中「第一階段貿易協議」的情況進行調查，並呼籲民眾提供意見。

川普於24日晚上將出發前往亞洲，並計畫在南韓與習近平舉行會談。美國貿易代表署在同一天發布消息，表示基於「第一階段貿易協議」的履行情況，將對中國進行相關調查。該協議於2020年1月在白宮正式簽署，內容要求中國在兩年內增加約2000億美元的美國商品和服務進口，然而中國未能達到預期的採購目標，引發美方關注。

「1974年貿易法案」第301條款授權美國總統採取多種措施，包括加稅或非關稅手段，以應對外國政府的各類不公平政策或行為。美國貿易代表署官員葛里爾（Jamieson Greer）強調，川普任內所達成的貿易協議是為了促進美中之間的公平交易，並保護美國的農業、畜牧業、勞工及創新者。此次調查則突顯美方致力於確保中國履行協議，並維護美國利益。

隨著調查啟動，貿易代表署呼籲公眾提供相關意見，同時計畫召開公聽會以進一步討論。未來幾天，美中貿易的走向以及川習會的結果，將成為全球焦點，影響兩國未來的經濟合作。