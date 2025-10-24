美中貿易戰緩衝期倒數！　專家：30日川習會「高風險高報酬」

▲ 川習下周將在南韓會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與中國國家主席習近平30日將於南韓慶州的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行會談，為川普今年1月重返白宮以來，兩位領袖首度面對面接觸。分析認為，舉行會談顯示雙方皆有意緩和緊張情勢並重啟談判。

CNBC指出，此次川習會正值微妙時機，美中貿易戰緩衝期將於11月10日到期，若無法達成延長共識，關係可能進一步惡化，且川普本月稍早宣布的100%額外關稅將自11月1日生效。

近期美中關係再度緊張，導火線包括中國月初大幅擴大稀土礦物及相關技術出口限制，川普隨即威脅對中國商品課徵100%關稅作為回應。美國財政部長貝森特批評，中方企圖削弱全球經濟，「拖垮其他所有國家」。

策略顧問公司亞洲集團（The Asia Group）中國事務主任Han Shen Lin分析，「這將是一場高風險高報酬的領袖會談」，認為雙方都將努力為這段因貿易限制而受創的關係按下「重置鍵」，同時避免任何重大讓步。

儘管近期美中情勢升溫，分析師認為舉行峰會代表雙方有意緩和緊張，並使談判重回正軌。全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）中國區負責人Dan Wang指出，舉行川習會表明中方將承諾做出某種讓步，例如農產品採購或對美投資，並優先批准美國稀土需求；華府也可能考慮放寬對中國的技術限制。

顧問公司Teneo董事總經理吳佳柏（Gabriel Wildau）認為，這場會談將是恢復「雙邊關係一定程度平靜」的關鍵，並為2026年初達成貿易協議的最終談判階段奠定基礎。