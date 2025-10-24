　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣淪川習會籌碼？　 駐美代表處：沒有任何跡象

▲▼川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普將於30日與習近平在韓國舉行的APEC峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普將於30日與中國國家主席習近平在韓國舉行的APEC峰會期間會晤，這將是兩人自2019年日本G20峰會以來首次面對面會談。外界普遍關注台灣議題是否將成為討論焦點，駐美代表處23日表示，目前沒有任何跡象顯示台灣會被當成交易對象，將與美方行政部門保持密切溝通。

根據《中央社》報導，駐美代表俞大㵢指出，目前「沒有任何跡象顯示台灣會被當成交易對象」。他強調，兩大強權能透過對話減少誤會、處理雙邊貿易、科技及俄烏戰爭等議題「並非壞事」，但代表處仍會密切留意後續發展。

白宮23日宣布川習會訊息，但並未透露具體議程。隨著會面臨近，外界關切川普（Donald Trump）是否會在貿易談判中讓台灣議題成為籌碼。中國官員過去每次與美方接觸，幾乎都會要求美方將表述從「不支持台灣獨立」改為更強硬的「反對台灣獨立」。

美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者派翠西亞．金（Patricia M. Kim）曾指出，這樣的語意轉變不僅是文字層面問題，更可能被外界解讀為美方在主權議題上與北京立場一致。她提醒，美方應明確劃定底線，確保對台政策措辭與支持自衛能力的立場不被納入談判範圍，「這不只是原則問題，也是嚇阻未來脅迫的重要訊號」。

派翠西亞．金也警告，若美方在台灣議題上出現任何妥協的暗示，恐讓北京誤以為可加大施壓力道，進一步削弱華府在印太地區的信譽。

此外，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）日前受訪時也重申，川普已明確表達美國不會改變「一中政策」，並將持續遵循《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）、三項公報（Three Joint Communiqués）及六項保證（Six Assurances）。

APEC峰會將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，台灣由台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。外交部長林佳龍日前也透露，正積極爭取林信義能在會議期間與川普等領袖會晤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台北跨年晚會　首波卡司公布
旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板
被桃園高中生姑姑點名！詹江村：你的小孩好棒棒，我為什麼要道歉
快訊／台中食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉　10人緊急送醫
23歲美國女星逝世！童星長大復出　新戲播出13天後離世
連假一早桃機就塞爆！　網友直指「國旅衰退」致命點
桃客「劉姓司機」曾罵乘客：你就是犯賤下賤　法官判無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

怕被制裁！　中國4大石油巨頭「暫停進口俄羅斯原油」

日本警察「街頭賣大麻」遭逮！　買家竟是同事

羅浮宮竊案新證據！帽子手套驗出DNA　影片拍下逃逸過程

台灣淪川習會籌碼？　 駐美代表處：沒有任何跡象

黃仁勳親自致電！　川普暫緩國民兵進駐舊金山

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　批拜登「發動不必要戰爭」

川習會下週登場！　川普點名「芬太尼」列首要議題

實測影片爆紅　iPhone貼膠帶「擋鏡頭」照樣解鎖Face ID

拍寫真集了！　日正妹「昔拍內衣廣告」被退學

白宮：川普「亞洲行」明出發　30日韓國川習會

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

怕被制裁！　中國4大石油巨頭「暫停進口俄羅斯原油」

日本警察「街頭賣大麻」遭逮！　買家竟是同事

羅浮宮竊案新證據！帽子手套驗出DNA　影片拍下逃逸過程

台灣淪川習會籌碼？　 駐美代表處：沒有任何跡象

黃仁勳親自致電！　川普暫緩國民兵進駐舊金山

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　批拜登「發動不必要戰爭」

川習會下週登場！　川普點名「芬太尼」列首要議題

實測影片爆紅　iPhone貼膠帶「擋鏡頭」照樣解鎖Face ID

拍寫真集了！　日正妹「昔拍內衣廣告」被退學

白宮：川普「亞洲行」明出發　30日韓國川習會

桃園工廠惡火2死　網拍夫疑為救愛妻、寵物...衝回火場喪命

連假首日「觀光景點省道午後湧車潮」　中橫公路1路段封閉　

快訊／嘉義某大學驚傳意外！大一新生4F墜落　家人急南下

3名外籍漁工遭雇主施暴卻要各賠5萬　監院糾正勞動部、澎湖縣府

青年提案地方響應、中央採納！　台南打造「青年審議民主」新模式

《解放軍報》點名高層貪腐份子　「黨指揮槍」強調要強固忠誠品格

台北跨年晚會首波卡司公布！畢書盡、幻藍小熊首度跨界合唱

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

世界大賽／道奇牛棚大將維西亞因家庭私事離隊　能否出戰成疑

大貨車突暴衝！路邊自小客被夾殺慘成「鐵丸子」　恐怖畫面曝光

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

國際熱門新聞

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

黃仁勳親致電　川普暫緩國民兵進駐舊金山

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

拍寫真集了！　日正妹「昔拍內衣廣告」被退學

普丁：絕不向美國低頭屈服

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　BNB大漲7%

川普10/30將在南韓會晤習近平

羅浮宮才被盜　法國又有博物館遭竊

羅浮宮竊案新證據　帽子手套驗出DNA

KK園區677人連夜逃泰國　秒被攔截

實測爆紅　iPhone貼膠帶照樣解鎖Face ID

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

美股收紅144點　台積電ADR漲0.64％

鬥雞攻擊「飼主下體」奪命

更多熱門

相關新聞

黃仁勳親致電　川普暫緩國民兵進駐舊金山

黃仁勳親致電　川普暫緩國民兵進駐舊金山

美國總統川普（Donald Trump）原計畫派出聯邦執法人員進駐舊金山，但在多位矽谷科技巨頭致電勸說後，最終決定暫緩行動。據川普透露，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）等人親自致電勸退，他才決定不要派遣部署聯邦部隊進駐。

川普赦免幣安創辦人　批拜登發動不必要戰爭

川普赦免幣安創辦人　批拜登發動不必要戰爭

川普點名「芬太尼」列川習會首要議題

川普點名「芬太尼」列川習會首要議題

白宮：川普「亞洲行」明出發　30日韓國川習會

白宮：川普「亞洲行」明出發　30日韓國川習會

川普10/30將在南韓會晤習近平

川普10/30將在南韓會晤習近平

關鍵字：

川普習近平川習會駐美代表處俞大㵢北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

賭博案又多1人！NBA急發聲明

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕

普發5種方式　何時領現一次看

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面