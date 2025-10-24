台灣淪川習會籌碼？　 駐美代表處：沒有任何跡象

▲川普將於30日與習近平在韓國舉行的APEC峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普將於30日與中國國家主席習近平在韓國舉行的APEC峰會期間會晤，這將是兩人自2019年日本G20峰會以來首次面對面會談。外界普遍關注台灣議題是否將成為討論焦點，駐美代表處23日表示，目前沒有任何跡象顯示台灣會被當成交易對象，將與美方行政部門保持密切溝通。

根據《中央社》報導，駐美代表俞大㵢指出，目前「沒有任何跡象顯示台灣會被當成交易對象」。他強調，兩大強權能透過對話減少誤會、處理雙邊貿易、科技及俄烏戰爭等議題「並非壞事」，但代表處仍會密切留意後續發展。

白宮23日宣布川習會訊息，但並未透露具體議程。隨著會面臨近，外界關切川普（Donald Trump）是否會在貿易談判中讓台灣議題成為籌碼。中國官員過去每次與美方接觸，幾乎都會要求美方將表述從「不支持台灣獨立」改為更強硬的「反對台灣獨立」。

美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者派翠西亞．金（Patricia M. Kim）曾指出，這樣的語意轉變不僅是文字層面問題，更可能被外界解讀為美方在主權議題上與北京立場一致。她提醒，美方應明確劃定底線，確保對台政策措辭與支持自衛能力的立場不被納入談判範圍，「這不只是原則問題，也是嚇阻未來脅迫的重要訊號」。

派翠西亞．金也警告，若美方在台灣議題上出現任何妥協的暗示，恐讓北京誤以為可加大施壓力道，進一步削弱華府在印太地區的信譽。

此外，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）日前受訪時也重申，川普已明確表達美國不會改變「一中政策」，並將持續遵循《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）、三項公報（Three Joint Communiqués）及六項保證（Six Assurances）。

APEC峰會將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，台灣由台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。外交部長林佳龍日前也透露，正積極爭取林信義能在會議期間與川普等領袖會晤。