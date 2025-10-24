和閃兵藝人比狠！男遷戶籍不申報「5度教召不到」　下場超慘

▲彰化男子躲教召遭判刑。（示意圖，非本案當事人／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

藝人「閃兵」爭議頻傳，新北地檢署大動作搜索，拘提15名藝人，引發社會關注。其實，不只藝人想方設法逃避兵役，一般後備軍人若輕忽教召義務，同樣會面臨法律制裁。彰化一名男子因遷移戶籍未依法申報，導致兩次教育召集令無法送達，近日遭法院依妨害兵役治罪條例判處6個月有期徒刑，得易科罰金。

根據判決書內容指出，該名男子年約40餘歲，原籍設在彰化縣，他2007年間遷出原戶籍地。依照《後備軍人管理規則》第7條規定，後備軍人若有戶籍遷移或住址變更，負有主動申報的義務。然而，他明知這項規定，卻意圖逃避教召，未依法辦理申報，導致彰化縣後備指揮部發出的兩次教育召集令無法送達他本人。

兩次教召時間分別在2016年7月21日與2018年7月25日，男子均未按時至雲林「陸軍砲兵部隊測考中心後備砲兵營」報到。由於他未履行申報義務，教召令依法以公示送達方式處理，但他仍未現身，因此被認定為無故未報到。

男子在偵查過程中對自己的行為坦承不諱。檢方調查發現，他早在2006、2007年及2009年就曾以相同手法逃避教召，並遭法院判刑確定。此次再犯，檢方認為他明顯故意規避兵役義務，因此依法提起公訴。

彰化地院審理後，認定名男子違反《妨害兵役治罪條例》第10條第2項及第1項第2款之後備軍人意圖避免召集罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金。