生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

修杰楷閃兵「會不會被關？」　律師曝下場：2至4個月不等徒刑

▲修杰楷新北檢複訊結束。（圖／記者陳以昇攝）

▲修杰楷承認閃兵，並向社會道歉。（圖／記者陳以昇攝）

網搜小組／劉維榛報導

藝人閃兵案延燒，包括修杰楷、陳柏霖、小杰、書偉、坤達均已認罪並交保。知名律師蘇家宏直言，以修杰楷來說，他明明已完成替代役卻仍被調查，原因是「追溯期時間長達20年」。蘇家宏認為，一般是不會被關的，「大部分法官會判2至4個月不等的徒刑」，也可能會再嚴重一點，這情況下都會易科罰金。

據了解，修杰楷坦承當年花了15萬，偽造高血壓病例，換得替代役體位服役，如今多年過去，為何還會遭檢方調查？律師蘇家宏在臉書粉專指出，如果是逃避兵役的話，最重可以判五年以下有期徒刑，這是屬於刑事上的責任；如果是偽造公文書的話，刑責可能會更重。

蘇家宏進一步說明，追溯期時間長達20年，因此現在他也會被調查。不過，蘇家宏提到，一般是不會被關的，「大部分法官會判2至4個月不等的徒刑」，也可能會再嚴重一點，這情況下都會易科罰金。

最後，蘇家宏語重心長地提醒，若有逃兵情況，最好盡快自首，以減輕刑責。話鋒一轉，他分享自己曾服役2年憲兵的經歷，其實當兵是進入社會前最寶貴的磨練，這段難忘經歷足以講一輩子。

回顧當年，修杰楷服役了5個多月後，是因妻子賈靜雯懷孕而提早退伍。修杰楷也發出聲明向社會致歉，「針對過去一時失慮，我深感抱歉，後續會虛心接受司法機關的審查。身為丈夫和父親，讓妻子、孩子受到驚嚇、擔心，我感到十分自責。」

修杰楷更強調，他深知身為公眾人物，言行舉止皆受社會關注，因為事件造成不良示範，非常抱歉。兵役制度是國民義務，應以誠信面對，共同維護制度的公平與正義。盼各界給予空間，讓司法程序順利進行，最後再次向所有受到影響的單位與支持者，致上最深的歉意。

10/23 全台詐欺最新數據

480 1 6999 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台東帥警「勤務間練健身」遭法辦調綠島！　秀8塊肌猛照控霸凌
快訊／謝龍介注意！　陳以信宣布角逐台南市長
快訊／高雄宣布　全面禁止廚餘養豬
快訊／「這輩子就這樣了」破防！客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保
出國玩突中風！29歲正妹醒來「變泰國腔」　罕病真相曝
噴錯就沒效果！「下雨天1神物」不怕鞋濕　正確用法曝光
KTV性侵女同學狂炫耀！17歲男小三通落跑　病母要賠百萬

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

藝人閃兵案在3度搜索行動下，新北地檢署已拘提15名涉案藝人到案，數量之多引發社會輿論撻伐，最高檢察署今(24日)指出，已函請各檢察機關於偵辦「閃兵」案件時，對於破壞兵役制度情節重大者，從嚴從速偵辦。

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

坤達閃兵昔「體驗一日檢察官」　6年前《木曜》片段被挖

坤達閃兵昔「體驗一日檢察官」　6年前《木曜》片段被挖

修杰楷閃兵…楊祐寧罕見嚴肅認了：沒關心！

修杰楷閃兵…楊祐寧罕見嚴肅認了：沒關心！

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

