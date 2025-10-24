修杰楷閃兵「會不會被關？」　律師曝下場：2至4個月不等徒刑

▲修杰楷承認閃兵，並向社會道歉。（圖／記者陳以昇攝）

網搜小組／劉維榛報導

藝人閃兵案延燒，包括修杰楷、陳柏霖、小杰、書偉、坤達均已認罪並交保。知名律師蘇家宏直言，以修杰楷來說，他明明已完成替代役卻仍被調查，原因是「追溯期時間長達20年」。蘇家宏認為，一般是不會被關的，「大部分法官會判2至4個月不等的徒刑」，也可能會再嚴重一點，這情況下都會易科罰金。

據了解，修杰楷坦承當年花了15萬，偽造高血壓病例，換得替代役體位服役，如今多年過去，為何還會遭檢方調查？律師蘇家宏在臉書粉專指出，如果是逃避兵役的話，最重可以判五年以下有期徒刑，這是屬於刑事上的責任；如果是偽造公文書的話，刑責可能會更重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇家宏進一步說明，追溯期時間長達20年，因此現在他也會被調查。不過，蘇家宏提到，一般是不會被關的，「大部分法官會判2至4個月不等的徒刑」，也可能會再嚴重一點，這情況下都會易科罰金。

最後，蘇家宏語重心長地提醒，若有逃兵情況，最好盡快自首，以減輕刑責。話鋒一轉，他分享自己曾服役2年憲兵的經歷，其實當兵是進入社會前最寶貴的磨練，這段難忘經歷足以講一輩子。

回顧當年，修杰楷服役了5個多月後，是因妻子賈靜雯懷孕而提早退伍。修杰楷也發出聲明向社會致歉，「針對過去一時失慮，我深感抱歉，後續會虛心接受司法機關的審查。身為丈夫和父親，讓妻子、孩子受到驚嚇、擔心，我感到十分自責。」

修杰楷更強調，他深知身為公眾人物，言行舉止皆受社會關注，因為事件造成不良示範，非常抱歉。兵役制度是國民義務，應以誠信面對，共同維護制度的公平與正義。盼各界給予空間，讓司法程序順利進行，最後再次向所有受到影響的單位與支持者，致上最深的歉意。