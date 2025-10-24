重拳殺妻還恐嚇鄰！ 惡里長「處理母遺產」聲請交保　法官打槍

▲鹿港吳姓里長疑重拳毆打妻子導致死亡羈押。（資料圖／翻攝自吳姓里長臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮一名52歲吳姓里長，去年冬至前為里民準備湯圓時，僅因備餐分工問題與妻子發生爭執，暴怒之下疑揮重拳毆妻，導致妻子頭部撞地昏迷搶救42天後宣告不治。這起案件震驚地方，更令人髮指的是，吳男事後不僅隱匿監視器畫面，還威脅目擊志工封口，遭檢方依涉犯家暴殺人等罪嫌起訴，近日他以處理母親遺產為由聲請交保，但法官遭駁回，裁定續押。

該起震驚社會的案件發生於2024年12月20日，冬至前夕，吳姓里長與妻子在社區廚房，與志工們一起準備要分送給社區長者的湯圓，沒想到，夫妻因工作分配問題發生激烈爭執，吳姓里長竟在盛怒之下，朝妻子頭部揮出重拳後直接離去。

可憐的吳妻當場出現頭昏、嘔吐及癱軟等腦震盪症狀，卻仍繼續工作，直到情況惡化才被送醫急救。經過手術治療，她的昏迷指數一度僅剩3，醫院全力搶救42天後，最終還是在農曆大年初二宣告不治，讓家屬悲痛萬分。

▲吳姓里長在臉書po出多張冬至送湯圓圖片，營造不在場證明。（資料圖／翻攝自吳姓里長臉書）

更令人憤慨的是，吳姓里長事發後先向家屬謊稱妻子的傷勢是「腦瘤舊疾」復發，企圖誤導案情。接著更刻意隱匿現場監視器畫面，並威脅當時在場的目擊志工不得透露實情，但知情親友在網路發文痛批，吳姓里長長期營造的「愛妻良夫」形象根本全是假象，還揭露，吳妻生前經常遭受丈夫的言語羞辱與肢體暴力，這次的悲劇只是長期家暴的最終結果。

吳姓里長今年2月20日遭逮後收押，6月間被檢方依家暴殺人等罪嫌起訴，9月4日延長羈押2個月。近日他向法院提出以處理母親遺產法拍事宜為由聲請交保，但法官審理後認為，他涉嫌殺人、傷害致死等最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，犯罪嫌疑重大。

法院審理，吳姓里長先前就有推卸責任、向警方說謊、隱匿監視錄影的行為，且目擊證人曾表示害怕不敢說出事實，顯示他有湮滅證據、勾串證人之虞。加上重罪常伴隨逃亡的高度可能，基於人性趨吉避凶的本能，有相當理由認為他可能畏罪逃亡。目前案件相關犯罪事實尚待國民法官法庭審理，需要透過交互詰問證人來釐清真相。

法官認為，若僅以具保、責付或限制住居等較輕微的手段，不足以確保後續審理程序的順利進行。至於吳姓里長聲稱要處理母親遺產法拍事宜，法官明確表示這與是否有羈押原因及必要性無關，駁回其聲請，裁定繼續羈押。