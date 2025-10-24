溪州天圓宮傳竊案竊！壯賊2天拜摸走3面金牌　下手前先拜關公

▲竊嫌拖掉鴨舌帽先對關聖帝君拜拜後再偷金牌。（圖／廟方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪州鄉天圓宮，關聖帝君上掛有3面金牌，一名男子連續兩天下午前往廟宇參拜，看似虔誠地對關聖帝君神像頂禮膜拜，沒想到一轉身就摸走神像身上的金牌。廟方直到23日清點時才發現3面金牌不翼而飛，損失20多萬元，經調閱監視器後發現是名身材壯碩的「竊賊」，先將機車放在廟外，再進入廟中偷竊，警方已鎖定犯嫌積極查緝中。

據天圓宮廟方人員指出，23日經信徒發現，關聖帝君神像身上懸掛的3面金牌全部消失，緊急調閱監視器追查，這才發現一名年約30歲、身穿藍色上衣的男子，分別在21日下午4時和22日下午1時兩度騎機車前來行竊。

▲竊嫌進天圓宮偷金牌再跑步換機車逃逸。（圖／廟方提供）

監視器畫面顯示，這名男子每次作案前都會先進入廟內虔誠拜拜，進入大殿後更是雙手合十、恭敬地對關聖帝君神像頂禮膜拜，沒想到這些恭敬的舉動只是掩護，一轉眼他就伸手偷走神像身上的金牌後，跑步再換機車逃逸。

廟方表示，被偷走的3面金牌總重約1兩多，按照目前金價計算，總價值約新台幣20多萬元。最讓廟方無奈的是，廟內外共裝設8支監視器，金牌也沒有特別防護，沒想到還是遭到宵小覬覦。

「看到監視器畫面真的不知道該生氣還是該笑」廟方人員搖頭說，竊賊作案前還如此虔誠膜拜，他們懷疑這名男子應該不只對天圓宮下手，可能還有其他宮廟也受害。

北斗警分局接獲報案後，已立即派鑑識小組到場採證，並調閱周邊監視器畫面。警方表示，目前已鎖定特定犯嫌，正積極查緝中。同時也呼籲其他宮廟提高警覺，若發現類似情況應立即通報警方。