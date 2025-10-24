　
社會 社會焦點 保障人權

溪州天圓宮傳竊案竊！壯賊2天拜摸走3面金牌　下手前先拜關公

▲竊嫌頭戴鴨舌帽摸進天圓宮偷金牌。（圖／廟方提供）

▲竊嫌拖掉鴨舌帽先對關聖帝君拜拜後再偷金牌。（圖／廟方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪州鄉天圓宮，關聖帝君上掛有3面金牌，一名男子連續兩天下午前往廟宇參拜，看似虔誠地對關聖帝君神像頂禮膜拜，沒想到一轉身就摸走神像身上的金牌。廟方直到23日清點時才發現3面金牌不翼而飛，損失20多萬元，經調閱監視器後發現是名身材壯碩的「竊賊」，先將機車放在廟外，再進入廟中偷竊，警方已鎖定犯嫌積極查緝中。

據天圓宮廟方人員指出，23日經信徒發現，關聖帝君神像身上懸掛的3面金牌全部消失，緊急調閱監視器追查，這才發現一名年約30歲、身穿藍色上衣的男子，分別在21日下午4時和22日下午1時兩度騎機車前來行竊。

▲竊嫌頭戴鴨舌帽摸進天圓宮偷金牌。（圖／廟方提供）

▲竊嫌進天圓宮偷金牌再跑步換機車逃逸。（圖／廟方提供）

監視器畫面顯示，這名男子每次作案前都會先進入廟內虔誠拜拜，進入大殿後更是雙手合十、恭敬地對關聖帝君神像頂禮膜拜，沒想到這些恭敬的舉動只是掩護，一轉眼他就伸手偷走神像身上的金牌後，跑步再換機車逃逸。

廟方表示，被偷走的3面金牌總重約1兩多，按照目前金價計算，總價值約新台幣20多萬元。最讓廟方無奈的是，廟內外共裝設8支監視器，金牌也沒有特別防護，沒想到還是遭到宵小覬覦。

「看到監視器畫面真的不知道該生氣還是該笑」廟方人員搖頭說，竊賊作案前還如此虔誠膜拜，他們懷疑這名男子應該不只對天圓宮下手，可能還有其他宮廟也受害。

北斗警分局接獲報案後，已立即派鑑識小組到場採證，並調閱周邊監視器畫面。警方表示，目前已鎖定特定犯嫌，正積極查緝中。同時也呼籲其他宮廟提高警覺，若發現類似情況應立即通報警方。

10/23 全台詐欺最新數據

「恐沒爌肉飯可吃」 豬瘟禁令急襲！彰化排隊名店現人龍

「恐沒爌肉飯可吃」 豬瘟禁令急襲！彰化排隊名店現人龍

「這幾天不吃，接下來可能就沒得吃了！」台中市梧棲區一處養豬場傳出疑似非洲豬瘟，政府緊急宣布全台豬隻暫停、運輸及宰殺5天，這項突如其來的禁令，讓彰化知名小吃業者措手不及。適逢連假首日，彰化市排隊名店阿泉爌肉飯及阿璋肉圓一早就出現長長人龍，消費者爭相把握「最後機會」，業者則憂心忡忡表示庫存最多只能撐5天，呼籲政府一定要守住疫情防線。

7男女擠1車超詭異！警盤查2人跳車狂奔

7男女擠1車超詭異！警盤查2人跳車狂奔

貨車暴衝！路邊轎車被夾殺慘變「鐵丸子」

貨車暴衝！路邊轎車被夾殺慘變「鐵丸子」

4豬隻賣到彰化「流向6縣市」　王惠美公布8項防疫措施

4豬隻賣到彰化「流向6縣市」　王惠美公布8項防疫措施

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

彰化天圓宮金牌溪州關聖帝君北斗警分局竊賊

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

