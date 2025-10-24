4歲陸童喝珍奶蹦床「噎死」　母竟怒嗆：店家沒有禁止吃東西

▲4歲童喝珍奶。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江台州一名母親近日帶著4歲兒子，到杜橋寶龍廣場的彈跳床遊樂中心遊玩，怎料孩子在進去前，先喝了珍奶，導致在彈跳過程中，邊咀嚼吞嚥珍珠時，珍珠反流堵塞氣管，導致窒息，送醫搶救後仍不治身亡。該名母親事後，竟將責任歸咎於手搖店及彈跳床店家，引起熱議。

綜合陸媒報導，男童的母親透過線上點餐系統，買了一杯珍奶，並請友人幫忙取餐帶去遊樂中心，友人在場外讓男童喝了幾口珍奶後，再讓孩子去玩耍，怎料竟發生意外。孩子母親發現異常後，嘗試以哈姆立克法急救未果，送往醫院搶救1.5小時後宣告死亡。

▲孩子在蹦床。（圖／翻攝自微博，上同）

該名母親認為，手搖店未在店內張貼醒目警示、未口頭告知兒童不宜食用珍珠，且珍珠直徑達10mm、黏性強易黏連，存在產品缺陷；遊樂場未禁止攜帶飲品入場，工作人員未及時施救，且缺乏急救訓練。

杜橋寶龍廣場工作人員對此回應，事情正在協商處理中，「現在政府和派出所、法院都已經介入處理了，我們也在積極配合。」

▲大人趕緊將孩子抱出去。（圖／翻攝自微博）

手搖店一名工作人員則稱，現在這個事情公司在處理。不過線上點餐的下單頁面有標註「3歲以下不宜飲用，兒童需監護食用」，杯身有相同提示。當地相關政府部門回應，不了解相關情況，甚至拒絕回應。

相關消息引起網友熱議，「怎樣都要敲點錢，從來不會在自己身上找原因」、「這麼小的孩子，家長還敢給喝珍珠奶茶」、「不管是不是珍珠奶茶，手搖飲都不適合小朋友吧」、「店家挺冤的」、「這到底關飲料店什麼事」、「莫名其妙，亂告一通」、「小孩不懂事怎麼大人也不知道」。