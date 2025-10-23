市場免費「洗金」塑形竟是詐術　女子用「王水」動手腳洗掉5克

▲嫌犯用「王水」清洗金鐲竊取黃金。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江臨海一名王姓女子在集市上被攤販以「免費清洗、塑形黃金手鐲」為名，實際使用化學藥劑「王水」暗中溶走黃金。王女取回手鐲後發現重量減輕、質地變軟，報警後確認被偷走約5克黃金。警方隨即將涉案男子拘捕，提醒民眾勿輕信街頭「免費洗金」服務，以防落入化學詐騙陷阱。

《極目新聞》報導，阿姨，你的黃金手鐲變形了，我免費幫你敲圓、清洗，浙江臨海沿江的王阿姨（化名）一聽是免費的，便爽快答應了集市上的攤販于某（化名）。于某拿到黃金手鐲敲圓後，又將其加熱放入王水（能溶解黃金的化學溶液），聲稱該步驟是為了清洗手鐲。

警方指出，所謂「王水洗金」其實是一種以化學反應為手段的盜金伎倆，詐騙者利用濃硝酸與濃鹽酸以3:1比例混合，產生可溶解黃金的液體，使用時，黃金表層與王水反應後會轉化為氯金酸溶液，再經化學置換提煉成金粉，造成飾品「無形減重」。

經查，王女的金手鐲由原本27克減至22.67克，約5克黃金被溶走。嫌犯于某承認以「免費洗金」為誘餌，趁顧客不注意時動手腳。目前，于某已被刑事拘留，案件仍在偵辦中，警方呼籲民眾，黃金保養應送至正規金店，切勿貪圖免費或低價服務，以免財物損失。