48歲陸網紅出海捕海鮮「墜海罹難」　丈夫喊話：先把欠款還完

▲漁村網紅阿霞墜海罹難。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江溫州一名48歲的漁村網紅阿霞5日凌晨出海捕海鮮，卻意外墜海，搜救隊花了3小時才打撈到遺體，人早已回天乏術。阿霞的丈夫褚先生也證實此事，並表示會先將阿霞拖欠的貨款還完，讓妻子好走。

據《紅星新聞》報導，褚先生表示，事情發生在5日早上，阿霞這次出海是為了收海鮮，「沒想到落水遇難，她只有48歲」。墜海原因為，阿霞在收網時，被纜繩絆倒落水，官方未明確指出她是否穿戴救生裝備。

▲丈夫當晚發文先把拖欠的貨款還完。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，阿霞是在海邊長大的70後女性，自稱「海的女兒」，來自溫州蒼南的一個小漁村。她生前因時常在社群媒體上發布「怎麼挑海鮮」的生活小撇步影片受到網友的關注。

事發當晚，褚先生在朋友圈發布訃聞並稱，「阿霞欠誰錢的麻煩告知一下」。對此，褚先生表示，「人走了必須把她欠別人的錢還清，讓她好走，已經結清了6萬多元（人民幣，約台幣25.7萬元）的海鮮貨款，到現在沒有欠別人一分錢了。」

▲阿霞的影片以如何挑新鮮海鮮的技巧為主。（圖／翻攝自微博）

阿霞以「趕海阿婆」形象在網路上走紅，她的帳號裡，還存著最後一條影片。畫面中，她戴著斗笠站在漁船邊，舉著剛撈起的螃蟹對鏡頭笑稱，「今朝的蟹肥得很，等下教你們做蟹粥！」影片裡的她皮膚黝黑，眼角有細密的皺紋，卻因爽朗的笑聲顯得格外朝氣。

相關消息令粉絲網友們惋惜，「可惜了，我很常看她的影片」、「一路好走」、「好年輕啊」、「還有兩個孩子呢」、「海浪終究無情」。