家屬請喝珍奶！他1動作「完成好客嬤心願」驚：心跳正式停止

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

ICU醫師陳志金經常在粉專分享過往病例，他今（5）日就分享，加護病房一位阿嬤停用升壓劑後，家屬拎來十多杯珍奶，說阿嬤生前好客、惦記著要慰勞醫護。下午護理師提醒「這是阿嬤最後心願」，他剛接過屬於自己的那杯、還沒走回值班室，病房就傳來「心跳停了」訊息，令他也一驚。

「很多病人對醫療人員是既疼惜又愛護的，即使是臨終前。」陳志金在粉專分享阿嬤的故事，當天阿嬤停掉了升壓劑，家屬已在道別，他就叮囑「可以想想，阿嬤還有沒有什麼還沒有完成的心願，盡可能幫她完成。」當時阿嬤的血壓，還有80~90mmHg。

中午開會時，他接到專科護理師的訊息，阿嬤家屬帶來十多杯珍奶，「家屬表示，阿嬤之前就想請大家喝了，他們認為，平時就好客的阿嬤，一定是覺得還沒能向醫護人員致謝，所以還捨不得走。」

原本陳志金因為要減重所以不喝，後來專科護理師到ICU病房，說「只剩下你的還沒喝」，還使了眼色，繼續說「阿嬤血壓現在還有50~60mmHg，子孫們都還在床邊陪伴，這是阿嬤最後心願……。」

他拗不過護理師一再提醒，便拿了一杯，想說等等進值班室再喝。

「神奇的事發生了。我都還沒走到值班室，專科護理師就追了上來，喊『心跳停了！』我心想，不會那麼巧吧？」陳志金當下馬上疾走回到護理站，趕緊拿起珍奶喝了一口，親自向阿嬤致謝，謝謝她「最後」的心意，感佩她在走到人生終點前，依然不忘提醒子孫們，要向醫療人員表達謝意。

再次回到護理站，他就看到阿嬤的心跳正式停了，「謝謝阿嬤，在生命的最後一刻教會我們的事，離別時，仍不忘為醫病的和諧和互信盡一分心力。」