與那國町小學畢旅！東大門夜市嚐珍奶、台式馬卡龍　大喊好吃

▲▼市長魏嘉彥（左）也到夜市跟孩子們一起同樂，品嘗台灣小吃。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市日本姊妹市與那國町的小學師生抵達台灣展開畢業旅行，21日上午他們專程拜訪花蓮市公所，受到市長魏嘉彥及公所同仁的熱情歡迎，大家揮舞國旗展現友好情誼，也祝福學生們在台灣留下美好的回憶。





與那國小學及久部良小學的學生來台灣畢業旅行，由與那國小學校長水見拓磨帶隊，還有4位教師、1位護理師及12位學生共同參與。他們在20日搭機來台，當天傍晚抵達花蓮後便前往東大門夜市品嘗台灣小吃，花蓮市公所同仁準備好官財板、鹹酥雞等美食迎接，魏嘉彥也來到夜市跟孩子們一起同樂，更化身關主跟日本小學生熱情互動，互相學習中、日文，魏市長不吝在他們的畢業作業裡蓋上許多通關獎章。

▲▼花蓮市公所同仁準備好官財板、鹹酥雞等美食迎接。

當天上午一行人抵達花蓮市公所展開交流，會中魏嘉彥市長與水見拓磨校長交換紀念品合影留念，而與那國的學生與老師則帶來當地傳統「道唄」演出，由老師彈奏三味線，三名同學依照節奏起舞，這首歌的寓意為農民結束一天的勞作後，在返家途中為了舒緩疲勞而唱出的樂曲，舞者會拿著空酒杯、酒瓶以及佳餚，隨後將這些物品轉贈予魏市長作為留念。





花蓮市和與那國町締結姊妹市超過43年，向來交流密切，當地不論是小學或是中學畢業旅行，都會選擇來到臺灣；魏嘉彥在致詞中表示，非常開心再次在花蓮接待來自與那國小學的師生，花蓮市和與那國町長期以來關係相當友好，尤其花蓮去年發生大地震，感謝與那國町的居民慷慨解囊捐出善款，讓花蓮人感到相當溫暖，也謝謝與那國小學師生安排了花蓮行，希望大家都能留下難忘的回憶。

▲▼魏嘉彥準備了珍珠奶茶還有台式馬卡龍，讓師生們嚐鮮。



為了表達誠摯歡迎，魏嘉彥也特別準備了珍珠奶茶還有台式馬卡龍，讓師生們嚐鮮，孩子們相當喜愛這份驚喜，直呼好吃！學生們則回贈了與那國町著名的長命酒和黑糖。雙方交流也從與那國島當地漂亮的與那國馬、壯觀的海底遺跡，聊到「好天氣限定」遠眺臺灣中央山脈的經驗，學生們還用印有校徽的旗幟表演校歌，博得滿堂彩。





按照過往行程，與那國的小學生畢業旅行都會前往光復的太巴塱國小與當地的小學生合宿交流，這次因光復水災加上近期受颱風共伴效應的強降雨影響，當地已發布撤離通知，此行因而暫緩；離開市公所後他們前往中琉公園參觀兩市締盟40周年的紀念碑「約定」，孩子們都開心的合影留念，期待下次還有機會來到花蓮。