華府智庫稱賴清德魯莽領導人　外交部：維持台海現狀是台灣一貫立場

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國雜誌《時代》（Time）日前連刊3篇台灣文章，華府智庫「國防優先基金會」（Defense Priorities Foundation）亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）更直接以「魯莽的領導人（Reckless Leader）」形容總統賴清德。直言美國總統川普應該警惕台灣問題，因為台灣已經成為「全球最危險的引爆點」。對此，外交部今（24日）回應，台灣維持現狀的承諾從未改變，也無意挑起任何緊張情勢。

高德斯坦撰文表示，中東戰爭的新聞頻傳、俄烏戰爭仍未止歇，大家似乎都忘記全球最危險的引爆點，就位在太平洋西側的台灣。而兩岸緊張的中心，就是民進黨作風強硬的總統賴清德，「從沒有一位台灣總統，這麼明確、逐點闡述，完整宣示台灣無庸置疑是一個主權國家」。

外交部表示，我國政府一向以負責任的態度，堅定守護台海和平與穩定現狀，並以穩健、理性及務實的方式推動兩岸政策。台灣維持現狀的承諾從未改變，也無意挑起任何緊張情勢。

外交部指出，賴清德總統多次強調，「和平是唯一的選項」，而維持台海現狀則是台灣的一貫立場與國際社會的共同共識。然而，必須指出的是，中國對台持續的文攻武嚇，包括軍事演訓、灰色地帶威脅及認知作戰等手段，才是真正破壞台海和平穩定的根源。

外交部強調，面對此一外部挑戰與威脅，我國政府將持續強化自我防衛能力與全社會韌性建設，以確保人民安全與民主制度的永續運作，並以此作為維護台海和平與區域穩定的必要準備。

外交部指出，同時，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續與理念相近國家合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，為印太地區的和平、穩定與繁榮作出貢獻。