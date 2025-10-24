　
川普、習近平齊聚南韓！李在明緊湊行程曝　聚焦美韓關稅投資

▲▼南韓主辦APEC峰會，李在明將依序與川普、習近平會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓主辦APEC峰會，李在明將依序與川普、習近平會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明將於26日至27日前往馬來西亞吉隆坡出席東南亞國協（ASEAN）峰會，並與柬埔寨總理洪馬內會談，討論跨國線上詐騙犯罪議題。隨後，李在明將回國主持亞太經合會（APEC），29日與美國總統川普會談、11月1日與中國國家主席習近平會談，外界關注美韓貿易協議是否能在期間完成簽署，以及南韓3500億美元對美投資的執行方式。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛今（24）日指出，李在明26日抵達吉隆坡當天，將與當地南韓僑胞舉行晚宴交流，27日則安排與柬埔寨總理洪馬內舉行首場雙邊會談，議題涵蓋策略性夥伴關係深化、防堵線上詐騙跨國合作以及區域安全。隨後，李在明將出席ASEAN+3（韓、中、日）會議，強調區域合作的重要性。

之後，李在明將與馬來西亞總理安華會談，聚焦貿易、投資、基礎建設及防衛工業等實質合作方案，隨後返回南韓，專注APEC峰會籌備工作。

報導指出，APEC峰會將於10月29日至11月1日在慶州舉行。29日，李在明將與川普進行雙邊會談，並出席APEC CEO午宴發表主題演說，晚間參加領導人工作晚宴。川普此行短期訪韓2天1夜，此前已於8月在華府白宮與李在明舉行首場會談。

本次會談亦是美韓貿易協議最後談判的重要節點，包括3500億美元對美投資方案的現金比率與資金供應期間等爭議。

據了解，韓方主張部分採信貸與保證方式分期投資，美方原要求全額直接投資，但已就部分分期安排達初步共識。若達成協議，相關安全與產業合作成果，包括國防開支增額、美韓同盟現代化以及美韓核協定修改，亦可能一併公布。

11月1日，李在明將與中國國家主席習近平進行會談，正式將APEC輪值主席國的職責交接給中國。此次會談將討論韓中戰略夥伴關係發展、韓半島（朝鮮半島）及區域局勢，並可能就中國對稀土管制與美國大豆進口問題尋求突破，形成亞太地區多邊合作成果。

此外，李在明也計畫與新任日本首相高市早苗會談，雖然詳細日程尚在協調，但此行有助於維持日韓關係。整體而言，李在明的亞太行程被形容為「多邊外交超級週」，從ASEAN峰會延伸至慶州APEC，展現南韓在區域外交及經濟合作中的積極布局。

10/23 全台詐欺最新數據

【喝茫暴走哥】一拳砸爛超商冰櫃玻璃！ 店員崩潰：根本攔不住

北美要聞日韓要聞南韓APEC李在明川普習近平

