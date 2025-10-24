賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

▲總統賴清德。（圖／翻攝自直播）



記者崔至雲／台北報導

台中養豬場檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，外界關心是否未來要禁止廚餘養豬；總統賴清德今（24日）回顧，當年他在行政院長任內，多數縣市不贊成禁用廚餘。對此，國民黨立委許宇甄痛批，賴清德又在推卸責任，把自己當年的錯誤決策甩鍋給地方政府，這種態度正是民進黨長年執政最大問題的縮影，權力在握時高高在上，出了事就一概撇清，都是別人的錯。

許宇甄指出，非洲豬瘟是威脅全國養豬產業的重大疫病，防疫防線絕不能靠民意協商或地方表態來決定。中央政府有全權也有義務，在必要時採取強制性防疫措施。當時全球多國已全面禁用廚餘養豬，台灣卻在賴清德一聲循環經濟口號下，硬讓廚餘繼續進入豬場。如今疫情再起，這項錯誤政策不僅暴露了中央決策的軟弱，更顯示賴清德在面對危機時慣於政治算計，也缺乏決斷力。

許宇甄痛批，賴清德當行政院長時，地方政府要求修改《財政收支劃分法》，他連法案版本都不敢提出；面對非洲豬瘟，他又說「地方不同意」就不敢禁用廚餘。凡事畏縮、缺乏擔當，如今仍拿地方當擋箭牌，證明他始終逃不出「萊爾校長治國」的老毛病，「講甲規畚箕，做無一湯匙」，一出事就卸責。

許宇甄強調，防疫需要領導者的魄力，而非萊爾校長的藉口。非洲豬瘟不是地方議題，而是國安議題；廚餘循環不是非得要靠餵豬才能實現，廚餘餵養做法已讓防疫出現破口。賴清德若真重視農業，就該勇於承認錯誤、補救政策，而不是在疫情威脅下還顧著為自己開脫。這樣的領導風格，只會讓人民看清一件事，台灣最大的防疫漏洞，不在養豬場，而是在總統府。

