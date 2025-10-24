川普怒轟惡劣！　宣布終止與加拿大所有貿易談判

▲ 川普宣布終止與加拿大貿易談判。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普23日晚間宣布，因加拿大製作「欺騙性廣告」，扭曲前總統雷根發言批評關稅政策，決定終止與加拿大的貿易談判。川普在自家社群平台Truth Social發文怒批，「基於他們的惡劣行為，所有與加拿大的貿易談判到此為止。」

綜合《美聯社》及《路透社》，爭議起因於安大略省政府投放一支投入7.5萬美元製作的反關稅電視廣告，內容剪輯雷根1987年4月的演說片段，呈現這位共和黨前總統對關稅的負面看法。

川普發文以前，雷根基金會便聲明指控，安大略省政府「扭曲」雷根當年關於自由貿易的全國演說內容，且未獲基金會授權使用或編輯的許可。

安大略省長福特（Doug Ford）21日曾稱，這則廣告已成功引起川普注意，「我聽說總統看到了我們的廣告，我敢確定他不會太開心。」

川普今年稍早對加國鋼鐵、鋁及汽車加徵關稅，渥太華也祭出報復措施。雙方已就鋼鐵鋁行業可能的貿易協議談判數周，美加墨明年也將檢討2020年生效的自由貿易協議。

關稅威脅之下，加拿大總理卡尼22日矢言將對美國以外國家出口量增加一倍。數據顯示，加拿大目前逾3/4出口商品銷往美國，每日跨境貿易額高達36億加元。