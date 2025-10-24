國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署澄清：一次性備品才不提供

▲觀光署澄清，旅宿業浴巾等非一次性基本旅宿用品照常提供。（示意圖／CFP）

記者李姿慧／台北報導

環境部規定旅宿業今年元旦起不得主動提供一次性備品，近日有網友爆料國內飯店除不提供一次性備品外，也不提供大浴巾，要自己攜帶，令她傻眼，網友批評「國旅住宿要弄得跟搬家一樣了」。對此，觀光署澄清表示，一次性備品僅針對盥洗和拋棄式個人衛生用品，非一次性基本旅宿用品「均照常提供」。

日前有網友入住國旅飯店，收到訂房通知宣稱依照環保局規定，無法提供一次性備品，另外也沒有提供大浴巾，需要旅客自行攜帶，讓網友傻眼直呼「國旅連大浴巾都不提供了？會不會以後枕頭套、床單都要自備」。

觀光署今(24日)表示，近期社群上出現部分對旅宿永續政策的誤解，觀光署特此澄清並說明，自114年1月1日起，旅宿業「僅針對一次性小瓶裝盥洗用品與拋棄式個人衛生用品」實施減塑措施，非一次性基本旅宿用品「均照常提供」，不受影響。請旅客放心，旅宿服務品質不但不會下降，更將朝向國際標準升級。

針對旅宿業不提供一次性備品規定，觀光署說明，永續環保是全球旅遊共同趨勢，歐盟各國及萬豪（Marriott）、洲際（IHG）、希爾頓（Hilton）等國際旅館集團，均已取消一次性小瓶裝洗沐用品，改用大瓶裝、可補充式容器，以減少塑膠浪費。台灣此次政策正是與國際接軌，鼓勵旅宿業者逐步導入環保設計，並透過清楚標示與彈性提供機制，讓旅客可自由選擇自備或索取，兼顧便利與環保。

觀光署強調，旅宿業者應於官網及現場明確公告，保障旅客知的權益與住宿體驗。同時，也鼓勵業者透過電話、訂房信件或其他通訊軟體等方式提醒旅客自備盥洗用品，培養綠色旅遊新習慣，「台灣旅宿業的轉型不只是環保行動，更是邁向國際品質的重要一步。希望每位旅客都能放心入住、舒適旅行，同時一起為地球盡一份心力。」