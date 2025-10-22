　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

光復連假「3縣市」訂房最難搶　高公局：尖峰易塞

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲光復節連假預估將有大量旅遊車潮湧現。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

光復節3天連假周五(24日)登場，觀光署公布，訂房率前3高縣市為連江縣、台北市及宜蘭縣，訂房率超過6成的有6個縣市，高公局研判連假期間國道將出現大量旅遊車潮，尖峰時段易壅塞。

光復連假將至，根據觀光署公布迄10月17日之訂房率資料，假期首2日平均訂房率前3高縣市依序為連江縣、台北市及宜蘭縣，訂房率超過6成的縣市共有6個。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署最新統計顯示，假期前2日(10月24日至10月25日)平均訂房率前3名，連江縣訂房率最高，達77.16%，其次是台北市，訂房率也上看74.45%，第三名則是宜蘭縣，訂房率也有68.05%；另外連同新北市、台中市、南投縣及嘉義市等4個縣市，總計7個縣市平均訂房率超過總平均 59.14%。

高公局預估，光復節連假車流以旅遊為主，尖峰時段部分路段易有壅塞狀況。為因應假期間龐大交通需求，高公局規劃實施部分匝道封閉管制措施外，高公局也呼籲，短途民眾如欲自行開車，建議多利用省道等地方道路；若須行駛國道，可利用高速公路1968App查詢即時天氣及路況，彈性調整行程。

中央氣象署天氣預報，光復節連假受東北季風及低壓帶影響，各地均有雨勢，其中北、東部山區仍有大雨。高公局也提醒駕駛人，出門前除應養足精神，雨天行車視線較差，行車請開亮頭燈、適當拉大間距及特別注意車前狀況，避免任意變換車道或急煞以維護行車安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中「整片鷹架」蓋下來！　倒塌瞬間曝
堤頂大道嚴重車禍！多元計程車180度打轉　30歲女拋飛慘死
普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢
小煜泛淚把獎獻給大兒子！　認「2歲兒是特殊兒」
閃兵案連環爆「竟是因王大陸耍笨」　她曝始末：台灣寶藏
快訊／2縣市山區明天仍達停班課標準　最新雨量預測曝
睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行
痛罵一頓「詐騙集團」會被報復！　恐怖手法曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年3度稽查都過關！養豬場仍染豬瘟　中市府：全力追查流向

風神+東北季風共伴！石門水庫4天挹注6500萬噸　排砂道開啟放水

2025 Meet Pacific匯聚逾180家新創能量　共譜花蓮產業新篇章

愛心點亮病房！慈善基金會百萬病床捐若瑟醫院　守護孩子健康

大票護航坤達！女律師「曾是Energy派」搖頭嘆：逃兵一樣犯法

豬肉將暫停交易5天「防堵豬瘟」！雲林肉品市場調派冷凍車因應

豬隻死亡遭疑沒通報　台中市政府：當時無非洲豬瘟典型徵兆

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她曝始末：真的是台灣寶藏

快訊／2縣市山區明天仍達停班課標準　最新雨量預測曝

痛罵一頓「詐騙集團會報復你」恐怖手法曝光！他嘆：賭上所有資產

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

今年3度稽查都過關！養豬場仍染豬瘟　中市府：全力追查流向

風神+東北季風共伴！石門水庫4天挹注6500萬噸　排砂道開啟放水

2025 Meet Pacific匯聚逾180家新創能量　共譜花蓮產業新篇章

愛心點亮病房！慈善基金會百萬病床捐若瑟醫院　守護孩子健康

大票護航坤達！女律師「曾是Energy派」搖頭嘆：逃兵一樣犯法

豬肉將暫停交易5天「防堵豬瘟」！雲林肉品市場調派冷凍車因應

豬隻死亡遭疑沒通報　台中市政府：當時無非洲豬瘟典型徵兆

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她曝始末：真的是台灣寶藏

快訊／2縣市山區明天仍達停班課標準　最新雨量預測曝

痛罵一頓「詐騙集團會報復你」恐怖手法曝光！他嘆：賭上所有資產

陸銀樓連夜降價！　專家分析：黃金1年「漲幅超50%」非常不正常

從酪梨果園走向職涯舞台　偏鄉就業專車開進大內帶青年看見新可能

泓德能源與美商合作布局亞太電力交易市場　首站澳洲、2026年進軍日本

《化外之醫》拍一半…巧遇大甲媽繞境　連炳發、楊一展鑽轎底奪金

今年3度稽查都過關！養豬場仍染豬瘟　中市府：全力追查流向

風神+東北季風共伴！石門水庫4天挹注6500萬噸　排砂道開啟放水

「挖土機超人」今家祭　總統頒褒揚令「謝謝他為台灣所做的一切」

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

淨土沒了！冰島「首度發現蚊子」　專家推測可能原因

日本2座新樂園明年開！富士山下和角落生物互動　走進寶可夢森林

閃兵案再延燒！驚見修杰楷.陳柏霖 Energy書偉.棒棒堂小杰「雙手上銬」

生活熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

快訊／國內疑爆重大動物傳染病　農業部10:00緊急記者會說明

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

剛開園就爆虐兒！高雄幼兒園遭終止契約

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

「炫富始祖」是她！　結局被打臉

更多熱門

相關新聞

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游昨（21）日再形成新的堰塞湖，昨晚9點許溢流，剛搶通的馬太鞍溪橋便道一度遭泥水淹沒，事後誤傳被沖毀，交通部緊急澄清，馬太鞍溪臨時便道沒有被沖毀。光復鄉災後復原專案中央前進協調所總協調官季連成政委今（22）日表示，目前堰塞湖穩定，暫無危機。

「不二訪國家」排名曝光！韓國奪冠

「不二訪國家」排名曝光！韓國奪冠

台灣團遊覽車北海道車禍　觀光署：無人受傷、續走行程

台灣團遊覽車北海道車禍　觀光署：無人受傷、續走行程

台南10／25光復節舉辦祭典與全民國防大遊行

台南10／25光復節舉辦祭典與全民國防大遊行

台中旅展殺很大！業者推早鳥價

台中旅展殺很大！業者推早鳥價

關鍵字：

光復節觀光署訂房率交通壅塞旅遊國道高公局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

安心亞親揭和阿Ken真實關係

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面