光復連假「3縣市」訂房最難搶　高公局：尖峰易塞

▲光復節連假預估將有大量旅遊車潮湧現。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

光復節3天連假周五(24日)登場，觀光署公布，訂房率前3高縣市為連江縣、台北市及宜蘭縣，訂房率超過6成的有6個縣市，高公局研判連假期間國道將出現大量旅遊車潮，尖峰時段易壅塞。

光復連假將至，根據觀光署公布迄10月17日之訂房率資料，假期首2日平均訂房率前3高縣市依序為連江縣、台北市及宜蘭縣，訂房率超過6成的縣市共有6個。

觀光署最新統計顯示，假期前2日(10月24日至10月25日)平均訂房率前3名，連江縣訂房率最高，達77.16%，其次是台北市，訂房率也上看74.45%，第三名則是宜蘭縣，訂房率也有68.05%；另外連同新北市、台中市、南投縣及嘉義市等4個縣市，總計7個縣市平均訂房率超過總平均 59.14%。

高公局預估，光復節連假車流以旅遊為主，尖峰時段部分路段易有壅塞狀況。為因應假期間龐大交通需求，高公局規劃實施部分匝道封閉管制措施外，高公局也呼籲，短途民眾如欲自行開車，建議多利用省道等地方道路；若須行駛國道，可利用高速公路1968App查詢即時天氣及路況，彈性調整行程。

中央氣象署天氣預報，光復節連假受東北季風及低壓帶影響，各地均有雨勢，其中北、東部山區仍有大雨。高公局也提醒駕駛人，出門前除應養足精神，雨天行車視線較差，行車請開亮頭燈、適當拉大間距及特別注意車前狀況，避免任意變換車道或急煞以維護行車安全。