盜採砂石還擺爛抗罰　屏東執行分署查封土地...追回300萬罰款

▲打擊盜採，屏東執行分署以鐵腕捍衛環境。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東執行分署，近日強力執行兩起違法盜採案件，對逾期未繳環保罰鍰之義務人，火速查封多筆不動產，成功追回部分罰鍰新臺幣300萬元。該分署強調，將持續秉持「依法行政、公正效率」原則，嚴懲破壞環境與國土的違法行為，捍衛生態永續與全民福祉。

對於危害國土資源及環境永續之不法行為，法務部行政執行屏東分署一貫秉持「強力執行、絕不寬貸」之原則。鑑於不法土石採取嚴重破壞自然生態與水土保持，本分署恪遵職責，以維護國土安全及實現國家永續發展目標。

屏東執行分署表示，近日，二名義務人身為土地所有權人，卻違反《土石採取法》規定，未經許可擅自於所屬土地開採土石，經移送機關屏東縣政府水利處依法分別裁處新臺幣470萬餘元及325萬餘元（合計約795萬元）罰鍰。他們對鉅額罰鍰置之不理、逾期未繳，移送機關隨即依規定移送本分署執行。

屏東分署收案後，立即啟動調查程序，迅速執行查封二名義務人名下多筆不動產之強制執行措施。彰顯行政執行機關追討環境違規罰鍰的堅定立場與高效率。在強力執行壓力下，他們始「驚覺事態嚴重」，主動到場陳情並坦承違法行為之不當性，但以罰鍰金額高昂為由，懇求分期繳納。

執行人員當場嚴正告誡環境保護與國土安全之高度重要性。經詳實審核其財產狀況與履行意願，最終要求他們合計先行繳納新臺幣300萬元之首期罰鍰，餘額則經核准分期繳納，為二件環保罰鍰案件畫下完美句點。

屏東分署表示，分署同仁將秉持「依法行政、公正效率」之原則，對於一切危害環境保護與國土永續發展之行為，採取最嚴厲之執行手段，切勿心存僥倖，因小失大，務必遵守法令，共同守護珍貴之國土資源與人民福祉。屏東分署另呼籲，依媒體報導主管機關對《土石採取法》刻正研議修法中，修法係以斷絕整個違法盜採產業鏈為目標，除可能對違法盜採者及地主課以刑責之外，運輸業者與駕駛亦可能面臨廢止駕駛執照、車籍等行政裁罰，切勿以身試法，得不償失。