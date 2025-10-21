　
地方 地方焦點

永續方舟館深化環境教育影響力　推動台東邁向淨零永續新生活

▲永續方舟館深化環境教育影響力。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲永續方舟館深化環境教育影響力。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為持續推動聯合國SDGs永續發展目標，並落實台東縣「淨零綠生活」行動理念，台東縣環境保護局今年度透過辦理84場次環境教育相關活動，吸引17,554人次參與，成功引導民眾建立友善環境的綠生活態度，學習永續發展理念，並落實環境友善行動。永續方舟館結合場館開放參觀、環境教育課程、志工培訓與社群經營等多元方案，持續深化環境教育對民眾的影響力，並將永續精神擴散至更廣泛的社會層面。

台東縣政府表示，永續方舟館自啟用以來，積極將環境教育與永續發展理念融入民眾日常生活，並串聯學校、社福單位及在地產業夥伴，共同建構屬於台東的環境教育藍圖。今年度館舍營運穩定，半年期間累計吸引8,149人次自由入館參觀。透過引導民眾從食、衣、住、行、育、樂、購等日常生活層面落實環保行動，培養綠色生活態度，使環境友善成為日常習慣。

台東縣環保局指出，永續方舟館結合既有與新發展課程及社群媒體行銷，共辦理84場次環境教育活動，影響17,554人次。課程內容融入在地文化與產業特色，開發包括循環經濟主題桌遊、結合廢棄物再造的環保手作DIY，以及探討永續議題的體驗活動。學員透過手作創作、遊戲互動與在地走讀，不僅能從趣味中理解環境議題，也能將學習轉化為實際綠生活行動。

環保局進一步指出，永續方舟館志工隊在縣府及環保局指導下，展現強大能量，持續提升解說、教學與服務品質，使志工成為推動環境教育的重要夥伴與永續推手。永續方舟館今年度營運至10月31日止，感謝各界長期支持與陪伴。明年度開館資訊及活動公告，請密切關注永續方舟館官方網站及Facebook粉絲專頁。

未來，永續方舟館將持續深化教育能量與跨域合作，結合地方資源推動更多創新學習方案，讓「永續發展」與「淨零綠生活」的理念從台東出發，延伸至日常生活的每個角落，共同邁向淨零永續的美好未來。

10/19 全台詐欺最新數據

AI綠能、藍碳復育與AI防詐擴大永續影響力

AI綠能、藍碳復育與AI防詐擴大永續影響力

台灣大哥大積極落實永續發展，獲得高度肯定。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體指出，自2024年7月1日起至2025年6月30日期間，台灣大哥大ESG正面聲量年增1,634.9%，正面聲量佔比高達92.5%。

即／蘭嶼工地工人跌倒遭鋼筋穿刺　緊急送醫

即／蘭嶼工地工人跌倒遭鋼筋穿刺　緊急送醫

旅客遊台東山區爆胎　大武警聯絡車行解圍

旅客遊台東山區爆胎　大武警聯絡車行解圍

台東縣新化部落舉辦傳統家屋祈福儀式

台東縣新化部落舉辦傳統家屋祈福儀式

加熱菸上架台東稽查75超商　結果曝光

加熱菸上架台東稽查75超商　結果曝光

方舟館環保台東

