急追28頭豬隻流向！農業部次長：有健康證明「不是問題豬」

記者許權毅／台中報導

非洲豬瘟突破防線入侵台灣，台中梧棲養豬場出現疑似非洲豬瘟疫情，28頭豬隻流入市面，已經全數賣給廠商或散客。指揮官、農業部次長杜文珍說，「該批豬隻都已經過獸醫師確認合格才屠宰，不能定義為問題豬，流向也都有追查，吃完了、賣掉了，那也就是這樣子 。」

▲非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍說，28頭豬都有健康證明，不能定義為問題豬，目前流向也已經賣掉吃掉，只能這樣。（圖／記者許權毅攝）



有媒體追問，是否食安上面會有問題，像今天台中又剛好發生法式餐廳食物中毒，加上各縣市政府也積極追查流向，是有必要性或是其他疑慮？杜文珍強調，非洲豬瘟不會感染人，不是人畜共通感染病，這個問題不是食安，這個問題是，上市的豬有沒有狀況？

杜文珍表示，該批豬隻都已經過獸醫師開具健康證明書，屠宰前的檢視，屠宰後的查察，三道把關，都是沒有病徵的合格豬肉，並不能定義為問題豬肉。她強調，「至於流向問題，像是台中也都有追了，都有追查，有些吃完了，有些也賣掉了，再追也吃完了，那就是這樣子」。

台中市衛生局長曾梓展說明，28頭豬隻中的23頭（2869公斤）賣給了台中攤商，其中21頭中的13頭由7家零售商買走，且已全數賣給散客，8隻在19家肉品代購商的經手下也已賣光；剩餘2頭（258公斤）有台中代購商購買後轉賣給外縣市，1頭彰化、1頭嘉義。

曾梓展強調，28頭豬隻中的剩餘5頭，分別賣了4頭到彰化、1頭到嘉義，也就是說加上台中轉手賣出，彰化共有5頭、嘉義共有2頭，而彰化5頭裡有2頭已做成半成品，流到下游高雄、新北4家販售業者，有部分賣回台中，目前已全數賣出，另外3頭賣給攤商販賣，嘉義部分也已皆賣出。