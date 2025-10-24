　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

急追28頭豬隻流向！農業部次長：有健康證明「不是問題豬」

記者許權毅／台中報導

非洲豬瘟突破防線入侵台灣，台中梧棲養豬場出現疑似非洲豬瘟疫情，28頭豬隻流入市面，已經全數賣給廠商或散客。指揮官、農業部次長杜文珍說，「該批豬隻都已經過獸醫師確認合格才屠宰，不能定義為問題豬，流向也都有追查，吃完了、賣掉了，那也就是這樣子 。」

▲▼杜文珍,盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）

▲非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍說，28頭豬都有健康證明，不能定義為問題豬，目前流向也已經賣掉吃掉，只能這樣。（圖／記者許權毅攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有媒體追問，是否食安上面會有問題，像今天台中又剛好發生法式餐廳食物中毒，加上各縣市政府也積極追查流向，是有必要性或是其他疑慮？杜文珍強調，非洲豬瘟不會感染人，不是人畜共通感染病，這個問題不是食安，這個問題是，上市的豬有沒有狀況？

杜文珍表示，該批豬隻都已經過獸醫師開具健康證明書，屠宰前的檢視，屠宰後的查察，三道把關，都是沒有病徵的合格豬肉，並不能定義為問題豬肉。她強調，「至於流向問題，像是台中也都有追了，都有追查，有些吃完了，有些也賣掉了，再追也吃完了，那就是這樣子」。

台中市衛生局長曾梓展說明，28頭豬隻中的23頭（2869公斤）賣給了台中攤商，其中21頭中的13頭由7家零售商買走，且已全數賣給散客，8隻在19家肉品代購商的經手下也已賣光；剩餘2頭（258公斤）有台中代購商購買後轉賣給外縣市，1頭彰化、1頭嘉義。

曾梓展強調，28頭豬隻中的剩餘5頭，分別賣了4頭到彰化、1頭到嘉義，也就是說加上台中轉手賣出，彰化共有5頭、嘉義共有2頭，而彰化5頭裡有2頭已做成半成品，流到下游高雄、新北4家販售業者，有部分賣回台中，目前已全數賣出，另外3頭賣給攤商販賣，嘉義部分也已皆賣出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄炸物店被Lisa翻牌爆紅！　緊急取消店休
快訊／15藝人閃兵連環爆！　最高檢出手
快訊／鄭麗文公布第二波人事！蕭旭岑任副主席　吳宗憲接文傳會
Sandy搭機出包！　所有乘客都在等她
怕沒有爌肉飯可吃！　排隊名店現人龍
被司機打到鼻樑骨裂！高中生姑姑：遇到一樣的事，一樣會挺身而出
快訊／28頭豬完整流向曝光！　全賣給散客
台中爆非洲豬瘟！盧秀燕現身駁神隱：我是中市府第一個受訪的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離奇竊案！公共區「水龍頭被偷了」留下蓮蓬頭　網傻：太離譜　

限動大啖西多士！高雄炸物店家被Lisa翻牌爆紅　取消店休加班營業

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

台中未來全面禁止廚餘餵豬？盧秀燕：與中央同步思考中

急追28頭豬隻流向！農業部次長：有健康證明「不是問題豬」

律師力挺桃園高中生！「你連錢都不會算」不算侮辱：玻璃心罷了

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了！下場被帶回警局

被司機打到鼻樑骨裂！高中生姑姑：遇到一樣的事，一樣會挺身而出

非洲豬瘟疫情有變？中央災變中心下午3:30記者會說明

東北季風連發「北東陰雨」　下周最涼探20度

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

離奇竊案！公共區「水龍頭被偷了」留下蓮蓬頭　網傻：太離譜　

限動大啖西多士！高雄炸物店家被Lisa翻牌爆紅　取消店休加班營業

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

台中未來全面禁止廚餘餵豬？盧秀燕：與中央同步思考中

急追28頭豬隻流向！農業部次長：有健康證明「不是問題豬」

律師力挺桃園高中生！「你連錢都不會算」不算侮辱：玻璃心罷了

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了！下場被帶回警局

被司機打到鼻樑骨裂！高中生姑姑：遇到一樣的事，一樣會挺身而出

非洲豬瘟疫情有變？中央災變中心下午3:30記者會說明

東北季風連發「北東陰雨」　下周最涼探20度

離奇竊案！公共區「水龍頭被偷了」留下蓮蓬頭　網傻：太離譜　

台灣木工歌手陳思瑋勇奪冠軍　福建泉州比賽第一名淚謝白冰冰

陸從嚴整治官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

限動大啖西多士！高雄炸物店家被Lisa翻牌爆紅　取消店休加班營業

按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

國台辦設臉書粉專被灌爆洗版　王定宇：鼓勵中國多聽外界真的聲音

亮珠寶／當紅帕拉伊巴碧璽、重量級祖母綠來了　DAMIANI亮3億珍寶

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

台中未來全面禁止廚餘餵豬？盧秀燕：與中央同步思考中

楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」

生活熱門新聞

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

普發5種方式　何時領現一次看

光復連假首日台北炸豪雨！　1圖揭雨勢將趨緩

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

司機打高中生「一票人叫好」　律師傻眼

連假一早桃機就塞爆！　網友直指「國旅衰退」致命點

快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上

普發1萬怎麼領？最快7天到手懶人包

勞發署科長加班定位在摩鐵　密切多位女下屬

北富銀「普發一萬」加碼　再抽一萬、iPhone 17

「霜降後秋意濃」　專家：下週中部以北20度

6人吃壽喜燒吐瀉　新光三越道歉

國旅死透？連假首日桃機5點半就塞爆

更多熱門

相關新聞

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

台中爆發非洲豬瘟案例，本周三（22日）起全國豬隻禁運禁宰與禁廚餘5天，因病毒潛伏期15天，禁令可能延長為15天。專家指出，政府已用最強烈方式切斷感染原，若從發布日起算，15天內沒有新的非洲豬瘟案例出現，可以稍微放心，危機算暫時解除，但若有新的病例發生，就要持續抗戰。另追回售出豬肉並採檢是否被污染，只是讓大家安心，理論上這些豬肉是安全無虞。

未來禁止餵食廚餘？盧秀燕：中央地方思考中

未來禁止餵食廚餘？盧秀燕：中央地方思考中

「恐沒爌肉飯可吃」 豬瘟禁令急襲！彰化排隊名店現人龍

「恐沒爌肉飯可吃」 豬瘟禁令急襲！彰化排隊名店現人龍

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！

台中爆非洲豬瘟！　盧秀燕現身駁神隱

台中爆非洲豬瘟！　盧秀燕現身駁神隱

關鍵字：

台中非洲豬瘟杜文珍散客問題豬影音

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

賭博案又多1人！NBA急發聲明

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面