社會 社會焦點 保障人權

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

記者許權毅、黃資真／台中報導

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟病例，且有28頭豬已出貨到中彰嘉三縣市，今(24日)台中前進應變所召開記者會，說明所有豬隻的去向，目前已知28頭豬共3416.5公斤，經過層層轉手，已全數賣光，呼籲民眾不要吃來路不明的豬肉，且千萬不要生食豬肉。

▲▼ 台中前進應變所召開非洲豬瘟記者會，衛生局長曾梓展。（圖／記者許權毅攝）

▲台中衛生局長曾梓展說明28頭豬隻去向。（圖／記者許權毅攝）

衛生局長曾梓展說明，28頭豬隻中的23頭（2869公斤）賣給了台中攤商，其中21頭中的13頭由7家零售商買走，且已全數賣給散客，8隻在19家肉品代購商的經手下也已賣光；剩餘2頭（258公斤）有台中代購商購買後轉賣給外縣市，1頭彰化、1頭嘉義。

28頭豬隻中的剩餘5頭，分別賣了4頭到彰化、1頭到嘉義，也就是說加上台中轉手賣出，彰化共有5頭、嘉義共有2頭，而彰化5頭裡有2頭已做成半成品，流到下游高雄、新北4家販售業者，有部分賣回台中，目前已全數賣出，另外3頭賣給攤商販賣，嘉義部分也已皆賣出。

衛生局長曾梓展呼籲，染病的豬肉只要經過70度以上烹煮20秒後，病毒都會被殺光，人體不會吸收，主要是肉沒熟、腐壞的情況下可能感染其他細菌或寄生蟲，人吃下去會腹瀉，提醒千萬不要生食豬肉，購買時務必確認來源可靠、標示清楚的豬肉。

台中爆非洲豬瘟！盧秀燕現身駁神隱：我是中市府第一個受訪的

