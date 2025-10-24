豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

▲台大李淑慧博士（圖中）表示，若15天內無新的非洲豬瘟病例，代表危機暫時解除。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中爆發非洲豬瘟案例，全國豬隻禁運禁宰與禁廚餘5天，因病毒潛伏期15天，禁令可能延長。專家指出，政府已用最強烈方式切斷感染原，若從發布日起算，15天內沒有新的非洲豬瘟案例出現，可以稍微放心，危機算暫時解除，但若有新的病例發生，就要持續抗戰。另外，追回售出豬肉並採檢是否被污染，只是讓大家安心，理論上這些豬肉是安全無虞。

台中死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，本周三起全國豬隻禁運禁宰與禁廚餘5天。由於病毒潛伏期長達15天，上述禁令可能延長為15天，加上發生疫情養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬到其他縣市，民眾擔憂不知疫情何時可以結束。

台大獸醫系兼任助理教授李淑慧博士表示，理論上的15天，應該是抓到兇手的那一天，或者從22日發布起算，但實際計算天數，則由農業部來決定。她說，若從15日起算，則要到11月初，由於政府已採取禁運禁宰與禁廚餘等最強烈方式切斷感染原，養豬業者也很緊張而進行消毒，若這15天內沒有新的案例出現，危機算是暫時解除，可以稍微放心，但仍要加強邊境防疫，不能讓病毒再進來，並完善邊境防疫網，「若又有新案例發生，那就要有長期抗戰的心理準備。」

至於政府相關單位目前追蹤與追回養豬場出貨到其他縣市的28頭豬，李淑慧指出，這些賣出去的豬肉，理論上是安全無虞，因為進入屠宰場有三道防線，第一道有獸醫師把關，生病豬隻不會被收購，第二關則是屠宰獸醫師，若有異狀也會擋下，第三關在屠宰時，獸醫師也會檢查屠體與內臟，若有狀況也會被擋下。

李淑慧進一步表示，政府追回並檢驗上述這批豬肉，主要是讓民眾放心，做一個讓大家安心的動作，理論上不會驗出病毒，現在重點就是不讓非洲豬瘟進入養殖場，不讓其他豬隻被感染，感染鏈就會被切斷，若在環境中還有殘留，就要請全民幫忙，做好生物安全與消毒殘留病毒，完全阻斷病毒且不要進入養豬場，這樣防禦就是成功。

至於未來是否要禁止廚餘養豬，李淑慧認為，大家也先不要責怪用廚餘養豬，未來大家可以充分討論，如何讓養豬業轉型並升級。