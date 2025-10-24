怕吃不到！饕客衝彰化搶吃肉圓、爌肉飯　排隊名店現人龍

記者唐詠絮／彰化報導

「這幾天不吃，接下來可能就沒得吃了！」台中市梧棲區一處養豬場傳出疑似非洲豬瘟，政府緊急宣布全台豬隻暫停、運輸及宰殺5天，這項突如其來的禁令，讓彰化知名小吃業者措手不及。適逢連假首日，彰化市排隊名店阿泉爌肉飯及阿璋肉圓一早就出現長長人龍，消費者爭相把握「最後機會」，業者則憂心忡忡表示庫存最多只能撐5天，呼籲政府一定要守住疫情防線。

▲阿泉爌肉飯再現人龍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台中市梧棲區一處養豬場傳出疑似非洲豬瘟後，政府緊急啟動防疫機制，宣布自即日起全台豬隻暫停宰殺、運輸5天。這是台灣養豬產業面臨的重大挑戰，相關單位嚴陣以待，全力防堵疫情擴散。

▲阿泉爌肉飯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而政府的這項禁令，也讓以溫體豬肉料理聞名的彰化小吃造成衝擊，彰化市的各大招牌美食爌肉飯和肉圓，連假第一天一早就湧現排排隊人潮。在地經營超過一甲子的阿泉爌肉飯，今天開店前就出現排隊人龍，許多消費者擔心未來幾天可能吃不到這道傳統美味，專程前來「衝最後一波」。

阿泉爌肉飯業者受訪時表示，面對5天禁殺令，雖然目前還有一些豬肉庫存，但最多只能維持5天供應量。「如果禁令仍持續延續，我們必須有其他措施來因應。」業者表示店內都是老員工，就算是歇業原則上薪水照給，也有信心政府能夠有效控制疫情。

▲阿璋肉圓一早排隊人龍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

同樣位於彰化市的知名老店老担阿璋肉圓，今天同樣出現排隊盛況，業者指出，肉圓的靈魂就是內餡使用的豬肉，如果豬肉供應中斷，將直接影響生意。「我們相信政府有能力控制疫情，但還是要做好最壞的打算。」

老担阿璋肉圓老闆娘說，目前廠商供應肉源還能撐3天，星期一恐怕就沒豬肉可賣，以前經歷過口蹄疫、新冠疫情還曾店休1個月的衝擊下，沒豬肉可賣就休息，相信政府的決策。

排隊購買爌肉飯的陳先生表示，雖然擔心未來幾天吃不到最愛的爌肉飯，但他完全支持政府的防疫措施。「這是必要的陣痛期，我們應該團結支持政府防堵豬瘟。」得知豬瘟消息後，顧客紛紛特別安排彰化美食之旅，「就怕接下來幾個月都吃不到這些傳統好味道」。受訪業者一致表示，雖然生意受到影響，但更擔心的是非洲豬瘟對台灣養豬產業的長期衝擊。他們呼籲政府一定要嚴格把關，守住台灣豬肉的安全，讓這些傳承數十年的好味道能夠繼續飄香。

隨著5天禁令的實施，這場與時間賽跑的防疫作戰，不僅考驗政府的應變能力，更牽動著無數彰化小吃的命運。全民都在期待，政府能夠成功守住這場豬保衛戰。

▲阿泉爌肉飯。（圖／記者唐詠絮翻攝）