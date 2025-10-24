台中未來全面禁止廚餘餵豬？盧秀燕：與中央同步思考中

▲盧秀燕今天上午於前進應變所召開記者會。（圖／記者許權毅攝）



記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中梧棲一處養豬場爆發疑似非洲豬瘟，至少有28頭豬流向中、彰、嘉3縣市，台中市長盧秀燕今天（24日）上午在應變中心接受記者體詢問，未來台中是否都禁止餵食廚餘？盧秀燕回應，先前中市府都是依照中央政策規定，但經過本事件後中央將會重新審視政策，目前中央、地方都在思考當中。

盧秀燕表示，本案發生前，有部分縣市禁止以廚餘餵豬，但大部分的縣市均根據中央政策，並沒有禁止餵食，「199頭豬以下不可以用廚餘，200頭以上則可以」，台中市府長期以來都是根據中央政策。

盧秀燕說，但經過這事件以後，中央會去審視整個政策，台中會等中央具體政策出來，而台中市府現在也在評估、研究，現在中央跟地方都在思考當中。

衛生局長曾梓展指出，28頭豬隻中的23頭（2869公斤）賣給了台中攤商，其中21頭中的13頭由7家零售商買走，且已全數賣給散客，8隻在19家肉品代購商的經手下也已賣光；剩餘2頭（258公斤）有台中代購商購買後轉賣給外縣市，1頭彰化、1頭嘉義。

28頭豬隻中的剩餘5頭，分別賣了4頭到彰化、1頭到嘉義，也就是說加上台中轉手賣出，彰化共有5頭、嘉義共有2頭，而彰化5頭裡有2頭已做成半成品，流到下游高雄、新北4家販售業者，有部分賣回台中，目前已全數賣出，另外3頭賣給攤商販賣，嘉義部分也已皆賣出。

衛生局長曾梓展呼籲，染病的豬肉只要經過70度以上烹煮20秒後，病毒都會被殺光，人體不會吸收，主要是肉沒熟、腐壞的情況下可能感染其他細菌或寄生蟲，人吃下去會腹瀉，提醒千萬不要生食豬肉，購買時務必確認來源可靠、標示清楚的豬肉。