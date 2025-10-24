力挺盧秀燕戰2028？　王金平：她選什麼我就支持什麼

▲前立法院長王金平公開表態支持盧秀燕，「她選什麼我就支持什麼」。（圖／王金平辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

台中市長盧秀燕被藍營視為2028最強人選，不過新任黨主席鄭麗文日前表示，國民黨未來有能力問鼎總統的政治明星有可能不只一位，會讓制度公平公開，產生最強的候選人。前立法院長王金平24日出席活動前受訪表示，現在有幾位要選也不知道，但盧秀燕選什麼他就支持什麼。

王金平今出席「2025再造兆元產業科技人文論壇」。會前對於新主席鄭麗文期許，王金平說，鄭麗文都寫在臉書上了，至於鄭麗文的兩岸主張，慢慢會有人加以肯定，認定兩岸要達到和平，一定要堅持她的說法，漸漸讓國人產生共識，讓大家認為兩岸和平照她主張一步步做就會達成。

針對媒體人趙少康認為，鄭麗文恐怕令不出黨中央，王金平直言，「不至於吧」，鄭麗文到國民黨團拜訪時，大家對她熱烈歡迎程度，應該不會發生這種事，大家以黨的發展為念，以國家生存發展為念，他們會更加團結合作。

至於是否有推薦黨務人事，王金平則說，她從頭到尾只有說，一定要有一位黨務有經驗，對台灣政治概況可以掌握了解，而且能夠幫忙募到資金的人協助，否則憑她一個人也沒辦法規劃那麼多發展，他只有推薦國民黨前祕書長李乾龍，他不是完美的但有很多優點，讓他好好發揮。

媒體也問，新任副主席李乾龍、季麟連被認為不符合世代交替，王金平則說，家有兩老更有兩寶，年輕人的角色，應該是在其他職位上表現，所以不用擔心，一定會有很多年輕人來協助。

另外，針對鄭麗文曾說2028政治明星不只一位，王金平也說，情勢沒有明朗，有幾位要選也不知道，比較看到是盧秀燕，國民黨還是人才濟濟，誰有意願誰有條件都會慢慢浮現出來，「她選什麼我就支持，黨主席我沒有勉勵她選，我只有說她選什麼我支持什麼」。