社會 社會焦點 保障人權

台中爆非洲豬瘟！盧秀燕現身駁神隱：我是中市府第一個受訪的

▲▼非洲豬瘟，台中市長盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市長盧秀燕今召開記者會，親自說明非洲豬瘟相關處理議題。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，導致全台市場陷入恐慌，市長盧秀燕因記者會未現身，挨轟神隱、反應慢半拍等。對此，盧秀燕今(24日)親上火線回應，強調自己是台中市府第一個受訪回應此議題的，且當時有與中央協調，由中央先行公布疫情，後台中市府分工，由副市長受訪、主持會議，盧則與行政院長卓榮泰共同主持中央級會議。

台中爆發非洲豬瘟，該養豬場14日已經累計死亡50頭豬隻，但中市府卻遭質疑反應慢半拍，「拖了10天才採檢」，且疫情曝光後，中市府連續2天召開2次記者會，卻未見市長盧秀燕身影，都是由副市長主持，遭質疑「市長神隱」。

對此，盧秀燕今記者會親自做出回應，表示20日晚間接獲中央通知，檢驗出非洲豬瘟陽性後，「我是台中市政府第一個公開接受訪問的」，強調未有神隱一事；而記者會由副市長主持，係因市府本來就是分工，「我當天上午已經在公開訪問中進行說明，下午記者會我就授權副市長進行分工，就像今天記者會，也是杜文珍次長在，不是農業部長親自到。」

盧秀燕表示，在檢驗出非洲豬瘟陽性的病例後，有與中央進行協調，中央表示相關訊息說明由中央21日上午10點公佈，中市府先不要個別表示意見，因此等中央宣布相關訊息後，盧秀燕才接受訪問。

盧秀燕指出，根據中央政策，並沒有全面禁止廚餘養豬，係因養豬場規模而定，199頭以下禁用廚餘，200頭以上才可以採廚餘餵食，台中市府長期以來都是根據中央政策執行，經過此次事件後，中央表示會再審視政策，市府目前也在評估研究，對於此一政策，中央、地方都還在思考中。

台中爆非洲豬瘟！盧秀燕現身駁神隱：我是中市府第一個受訪的

