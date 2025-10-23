AIT賀電鄭麗文當選國民黨主席　「美台合作關係當前更顯重要」

▲美國在台協會（AIT）處長谷立言。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前國民黨立委鄭麗文當選新任國民黨主席，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）於10月20日致函中國國民黨主席當選人鄭麗文，表達誠摯祝賀，並肯定AIT與本黨長期以來維持的建設性夥伴關係。谷立言處長在信中指出，美台合作關係在當前全球與區域挑戰日益嚴峻之際，更顯重要，期盼在鄭麗文主席的領導下，雙方持續推動共同關切的政治、安全及經濟議題。

鄭麗文也於今（23日）正式回覆賀電，對谷立言處長的祝賀與美方的長期支持表達誠摯感謝。她在回函中強調，中國國民黨與AIT之間長久的友誼與合作，是台灣與美國共同繁榮與安全的重要支柱，也對整個區域和平與穩定具有關鍵意義。

鄭麗文指出，台海局勢牽動區域穩定與發展，唯有維持和平，才能真正保障各國國家利益與人民安全。她表示，中國國民黨過去一直、現在依然、未來更將在她的堅定領導下，成為推動和平的力量，持續以具體行動促進對話與理解。

鄭麗文強調，本黨珍視美方的誠摯建言與友誼，期盼與AIT保持密切且具建設性的合作關係，成為深化台美互信與友誼的基石，攜手促進共同價值與相互利益的實現。