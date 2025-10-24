　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

非洲豬瘟台中市府稱「該做的都做了」　他批：死快一半的豬才採檢？

▲▼台中養豬場傳出感染非洲豬瘟，市府連夜撲殺195隻豬。（記者／台中市政府提供，下同）

▲台中養豬場傳出感染非洲豬瘟。（記者／台中市政府提供）

記者杜冠霖／台北報導

台中市梧棲區一處養豬場死亡豬隻檢出非洲豬瘟病毒，幾乎等於自2018年以來，台灣對非洲豬瘟的嚴密防範努力付諸流水。台中市農業局則強調，市府依法「該做的都做了」，但市府行政流程受到質疑，不僅檢驗出現10天「空白期」，病死豬採樣也以「超商宅配」方式送件。對此，議員卓冠廷表示，這是最低級的錯誤，台中市府在最應該跟時間賽跑的時候選擇「從從容容」。

對於採檢時間，卓冠廷坦言，他真的想不通，台中豬場300隻豬，10日發現首例死亡，14日就已經死了50隻，佔整個豬場6分之1的豬，還不覺得異常？還不強行採檢？拖到20日死了快一半的豬才採？

卓冠廷指出，《動物傳染病防治法》明令，地方動保處要求檢測時畜主不可拒絕。現在大家疑惑，為什麼10/14已經累計死亡50頭豬，台中市府卻沒有採檢？台中市政府一大早開記者會，該擔任指揮官親自主持的市長盧秀燕不在，該清楚說明「為何拖了10天才採檢」沒說明。

卓冠廷表示，新聞報導「採檢被拒」，台中農業局又稱：「ㄜ⋯⋯我們就是認為他沒有非洲豬瘟的一個典型症狀，所以我們沒有做採樣的動作」。到底是怎樣？自己真的不懂。

至於台中市政府把非洲豬瘟檢體用超商宅配運送，卓冠廷透露，台中市府是透過7-11的統一速達將檢體送至淡水。10月20日，台中梧棲養豬場117隻死亡豬隻後，台中市政府終於採檢，在傍晚17時03分，拿去台中市動保處旁邊那間便利超商宅配，再由宅配商運送至新北市淡水的農業部獸醫所。

對於相關規定，卓冠廷提到，黑貓宅急便不能運送檢體，根據黑貓宅急便的《托運條款》，規定拒絕受理的貨品包含「檢體、有毒性物品」。

卓冠廷表示，依照《指定動物傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法》，應以指定方式運送病原體，第3條之三，送驗方式應依指定動物傳染病病原體特性及相關文獻資料，以適合保存樣態之包裝及溫度運送。簡單來講，就是不能用超商宅配運送檢體，這是最低級的錯誤。

卓冠廷指出，台中市府在最應該跟時間賽跑的時候選擇從從容容，自己再次想不通，當時已經累計有117隻豬隻死亡，已經在跟豬瘟擴散的時間賽跑。台中市府為什麼不直接專車送上淡水檢驗所，而是選擇透過宅配多花了半天時間？「隨隨便便」就是盧秀燕的四字箴言，台中市政府真的夠了。

對於配送方式，根據中央社報導，農業部獸醫研究所所長鄧明中表示，台中市政府20日採樣後，確實是透過宅配將檢體送農業部獸醫研究所。台中市政府共送檢體2次，一次是20日採樣後透過宅配寄送，後來確認檢出非洲豬瘟核酸陽性後，獸醫所有再通知台中市府，台中市動保處就再度派員到養豬場採檢活豬樣本，並由台中市動保人員親送，後續檢驗也呈現非洲豬瘟核酸陽性。

鄧明中說明，針對動物檢體送檢，目前並無規範一定要宅配或親送，兩種方式只是時間送抵差別，但針對檢體的外包裝，就有要求必須符合國際規範，避免洩漏，初步了解包裝有符合規範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／15藝人閃兵連環爆！　最高檢出手
快訊／鄭麗文公布第二波人事！蕭旭岑任副主席　吳宗憲接文傳會
Sandy搭機出包！　所有乘客都在等她
怕沒有爌肉飯可吃！　排隊名店現人龍
被司機打到鼻樑骨裂！高中生姑姑：遇到一樣的事，一樣會挺身而出
快訊／28頭豬完整流向曝光！　全賣給散客
台中爆非洲豬瘟！盧秀燕現身駁神隱：我是中市府第一個受訪的
林心如陸綜剛播第一集竟爆停播！　最慘下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國台辦設臉書粉專被灌爆洗版　王定宇：鼓勵中國多聽外界真的聲音

藍白合隱憂？鄭麗文盼「以中國人自豪」　黃暐瀚：60.9％小草不認同

快訊／鄭麗文公布第二波人事！蕭旭岑任副主席　吳宗憲接文傳會

力挺盧秀燕戰2028？　王金平：她選什麼我就支持什麼

普發現金11月上路！卓榮泰曝還有三大挑戰　喊話全民：防堵詐騙

挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

全力圍堵非洲豬瘟　賴清德：15天內無其他地方爆發可稍微放心

非洲豬瘟台中市府稱「該做的都做了」　他批：死快一半的豬才採檢？

3外籍漁工遭雇主施暴卻要各賠5萬　監院糾正勞動部、澎湖縣府

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

國台辦設臉書粉專被灌爆洗版　王定宇：鼓勵中國多聽外界真的聲音

藍白合隱憂？鄭麗文盼「以中國人自豪」　黃暐瀚：60.9％小草不認同

快訊／鄭麗文公布第二波人事！蕭旭岑任副主席　吳宗憲接文傳會

力挺盧秀燕戰2028？　王金平：她選什麼我就支持什麼

普發現金11月上路！卓榮泰曝還有三大挑戰　喊話全民：防堵詐騙

挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

全力圍堵非洲豬瘟　賴清德：15天內無其他地方爆發可稍微放心

非洲豬瘟台中市府稱「該做的都做了」　他批：死快一半的豬才採檢？

3外籍漁工遭雇主施暴卻要各賠5萬　監院糾正勞動部、澎湖縣府

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

台灣木工歌手陳思瑋勇奪冠軍　福建泉州比賽第一名淚謝白冰冰

陸從嚴整治官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

限動大啖西多士！高雄炸物店家被Lisa翻牌爆紅　取消店休加班營業

按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

國台辦設臉書粉專被灌爆洗版　王定宇：鼓勵中國多聽外界真的聲音

亮珠寶／當紅帕拉伊巴碧璽、重量級祖母綠來了　DAMIANI亮3億珍寶

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

台中未來全面禁止廚餘餵豬？盧秀燕：與中央同步思考中

讓家視覺立刻變乾淨的「5／7法則」　一秒決定檯面上該留什麼

【客運內畫面曝】司機懷疑逃票狂飆罵！挨嗆怒追下車揍學生

政治熱門新聞

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

明年4月新生兒也可領1萬！　財政部：領取時間延長到5月22日

全力圍堵非洲豬瘟　賴清德：15天內無其他地方爆發可稍微放心

快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

普發現金11月上路！　卓榮泰喊話全民：防堵詐騙

停砍年金恐爆財務警訊轉嫁全民　銓敘部：10年需再撥補3020億元

美麗島民調／黨主席反感度黃國昌54.2%、鄭麗文33.2%　皆大於好感度

更多熱門

相關新聞

挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

近日台中驚傳非洲豬瘟突破檢疫防線再度現蹤，除了檢疫流程外，廚餘養豬的方式也備受討論。有豬農質疑，總統賴清德時任行政院長時，認為無須禁止廚餘餵養豬隻，才導致非洲豬瘟防堵破功。對此，賴今（24日）正面回應，當時考量各縣市處理廚餘能力不同，如果貿然禁用，反致廚餘到處流竄、暴露在自然環境下，病毒的流竄及傳播會更容易。

全力圍堵非洲豬瘟　賴清德：15天內無其他地方爆發可稍微放心

全力圍堵非洲豬瘟　賴清德：15天內無其他地方爆發可稍微放心

台東自主延長禁運　11/26前禁止外縣市豬隻進入

台東自主延長禁運　11/26前禁止外縣市豬隻進入

命理師6字預言黃國昌選新北市長結局

命理師6字預言黃國昌選新北市長結局

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

關鍵字：

非洲豬瘟台中市府養豬場病毒檢測動保處盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

賭博案又多1人！NBA急發聲明

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面