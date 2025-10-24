非洲豬瘟台中市府稱「該做的都做了」　他批：死快一半的豬才採檢？

▲台中養豬場傳出感染非洲豬瘟。（記者／台中市政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

台中市梧棲區一處養豬場死亡豬隻檢出非洲豬瘟病毒，幾乎等於自2018年以來，台灣對非洲豬瘟的嚴密防範努力付諸流水。台中市農業局則強調，市府依法「該做的都做了」，但市府行政流程受到質疑，不僅檢驗出現10天「空白期」，病死豬採樣也以「超商宅配」方式送件。對此，議員卓冠廷表示，這是最低級的錯誤，台中市府在最應該跟時間賽跑的時候選擇「從從容容」。

對於採檢時間，卓冠廷坦言，他真的想不通，台中豬場300隻豬，10日發現首例死亡，14日就已經死了50隻，佔整個豬場6分之1的豬，還不覺得異常？還不強行採檢？拖到20日死了快一半的豬才採？

卓冠廷指出，《動物傳染病防治法》明令，地方動保處要求檢測時畜主不可拒絕。現在大家疑惑，為什麼10/14已經累計死亡50頭豬，台中市府卻沒有採檢？台中市政府一大早開記者會，該擔任指揮官親自主持的市長盧秀燕不在，該清楚說明「為何拖了10天才採檢」沒說明。

卓冠廷表示，新聞報導「採檢被拒」，台中農業局又稱：「ㄜ⋯⋯我們就是認為他沒有非洲豬瘟的一個典型症狀，所以我們沒有做採樣的動作」。到底是怎樣？自己真的不懂。

至於台中市政府把非洲豬瘟檢體用超商宅配運送，卓冠廷透露，台中市府是透過7-11的統一速達將檢體送至淡水。10月20日，台中梧棲養豬場117隻死亡豬隻後，台中市政府終於採檢，在傍晚17時03分，拿去台中市動保處旁邊那間便利超商宅配，再由宅配商運送至新北市淡水的農業部獸醫所。

對於相關規定，卓冠廷提到，黑貓宅急便不能運送檢體，根據黑貓宅急便的《托運條款》，規定拒絕受理的貨品包含「檢體、有毒性物品」。

卓冠廷表示，依照《指定動物傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法》，應以指定方式運送病原體，第3條之三，送驗方式應依指定動物傳染病病原體特性及相關文獻資料，以適合保存樣態之包裝及溫度運送。簡單來講，就是不能用超商宅配運送檢體，這是最低級的錯誤。

卓冠廷指出，台中市府在最應該跟時間賽跑的時候選擇從從容容，自己再次想不通，當時已經累計有117隻豬隻死亡，已經在跟豬瘟擴散的時間賽跑。台中市府為什麼不直接專車送上淡水檢驗所，而是選擇透過宅配多花了半天時間？「隨隨便便」就是盧秀燕的四字箴言，台中市政府真的夠了。

對於配送方式，根據中央社報導，農業部獸醫研究所所長鄧明中表示，台中市政府20日採樣後，確實是透過宅配將檢體送農業部獸醫研究所。台中市政府共送檢體2次，一次是20日採樣後透過宅配寄送，後來確認檢出非洲豬瘟核酸陽性後，獸醫所有再通知台中市府，台中市動保處就再度派員到養豬場採檢活豬樣本，並由台中市動保人員親送，後續檢驗也呈現非洲豬瘟核酸陽性。

鄧明中說明，針對動物檢體送檢，目前並無規範一定要宅配或親送，兩種方式只是時間送抵差別，但針對檢體的外包裝，就有要求必須符合國際規範，避免洩漏，初步了解包裝有符合規範。