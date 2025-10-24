嫩妹逃離柬埔寨詐騙園區！遭「電擊私密處」玩壞：比電影還恐怖

▲柬埔寨施亞努省某網路詐騙集團盤踞的建築物遭警方破獲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著最近一名來自南韓的22歲朴姓大學生遭誘拐，在柬埔寨慘遭虐打電擊慘死的案例曝光後，世人再度關注柬埔寨詐騙園區。3年前，越南青少年圖瓊英與黎黃國強受高薪誘惑前往柬埔寨參與詐騙，遭到囚禁、虐打、餓肚子，私密處更被性虐電擊，全身抽搐且留下燒焦痕，其他人更只能「以骨灰罈回國」。

根據《越南快訊》，來自越南的18歲年輕女性圖瓊英（音譯）在2022年5月輕信網友介紹，前往柬埔寨工作，原承諾月薪兩千萬越南盾（約新台幣2.6萬元）、無需學歷。抵達後，她被迫在網路詐騙公司誘騙越南同胞或竊取銀行帳號。未達業績時，她遭受毆打與電擊，甚至餓肚子，並被轉賣到其他兩家公司。

在被囚禁50天後，家人以3500美元（約新台幣11.6萬元）將圖瓊英贖回。

回國後，圖瓊英自閉、驚恐、害怕陌生人與接觸社群媒體。母親回憶，女兒夜裡常驚叫「別打我」或哭喊「媽媽救我」，有時因疲倦趴在桌上，稍微觸動就跪地哀求。圖瓊英解釋，這些反應源自連日14至16小時的勞動與酷刑經驗。她身上的電擊疤痕仍留在大腿、小腿及私密處，每次看到都是過往折磨的提醒。

同樣被救回的20歲男性黎黃國強（音譯），自小輟學，17歲時也輕信網友邀請赴柬埔寨巴威特工作。因未達標，他先後被轉賣至第2家公司以及金邊。在3個月的拘禁與酷刑後，他的家人支付贖金4000美元（約新台幣13.2萬元）才將他救回。

黎黃國強返國後沉默寡言，不願提及經歷，長期失眠、精神緊張。即便回國一年，他仍會因巨大聲響驚醒，對曾目睹他人受刑的景象餘悸猶存。

黎黃國強特別指出，自己雖幸運生還，但許多人並非如此，「我看到新聞裡，很多人只能以骨灰罈回國。」這句話深刻凸顯了詐騙園區對生命的威脅，也讓他對曾經逃過的命運感到慶幸。

來自胡志明市的31歲青年黎文豐（音譯）透露，他已協助從柬埔寨詐騙園區救回近80名越南受害者。新冠疫情結束後，原本沿邊境木牌的賭場轉型為「詐騙工廠」，由中國籍業者經營，專門誘騙、囚禁並強迫越南人從事網路詐騙。救援行動困難且危險，需依靠受害者提供線索，並支付數百至上萬美元（約新台幣1萬至33萬元）「解約金」才能完成贖人。

黎文豐表示，主要受害熱點包括巴威特、奧多棉吉省以及施亞努港，受害者多為16至25歲、家庭困難或輟學青年。

黎文豐指出，許多被救回者仍出現恐慌、失眠、精神錯亂等症狀。

聯合國估計，東南亞數十萬人被販運並強迫在網路詐騙中心工作，每年非法獲利數十億美元。柬埔寨刑事警察局統計，約60萬越南人曾捲入詐騙網絡，而赴柬尋找「輕鬆高薪工作」的人數正不斷增加，包括未成年人與有前科者。

黎黃國強感嘆，「世上沒有『輕鬆高薪』的工作，每個錯誤都要付出代價，我正在努力彌補當初的衝動。」