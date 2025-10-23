台灣、日本都落榜！2026全球必訪旅遊城市揭曉　亞洲僅5地上榜

▲台灣與日本皆未上榜。（圖／記者項瀚攝）

記者王佩翊／綜合報導

全球權威旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）最新發布2026年度必訪清單，精選出全球25個推薦的旅遊目的地。令人意外的是，向來受國際旅客青睞的台灣和日本竟然雙雙缺席，亞洲僅有另外5座城市上榜。

這份21日公開的榜單中，亞洲地區由南韓濟州島、越南歸仁、柬埔寨暹粒、泰國普吉島及斯里蘭卡賈夫納入選。《孤獨星球》盛讚濟州島是能夠「撫慰心靈的地方」，旅客可透過徒步登山感受大自然震撼；越南歸仁則憑藉「海岸冒險與海味饗宴」特色脫穎而出。

至於柬埔寨暹粒，指南讚譽其為「靈性與活力並存」的魅力城市，既擁有吳哥窟古蹟群，夜間娛樂生活也相當精彩。泰國普吉島被定位為「熱帶樂土與都會節奏的融合」，適合兼顧度假與商務需求的現代旅人。而斯里蘭卡北部城市賈夫納則是因豐富的文化與獨特的島國風光入選，《孤獨星球》形容賈夫納是最能體驗文化、美食與島嶼生活的地方。可惜的是，備受歡迎的台灣與日本卻未能上榜。

《孤獨星球》執行總編錢伯斯在接受CNN專訪時透露，她個人最愛的入選地點之一，是巴西聖保羅被稱為「小日本」的自由區（Liberdade）。她開玩笑地說，「那裡的拉麵被說成是東京以外最好吃的。」自由區融合東方庭園、動漫街頭藝術，還有濃厚的日本氛圍，讓人充滿驚喜。

2026年度必訪旅遊排行榜共涵蓋全球五大洲、25個目的地，分別是波札那、祕魯、南韓濟州島、澳洲南部伊卡拉－弗林德斯山脈與內陸地區、西班牙加的斯、巴西聖保羅自由區、義大利薩丁尼亞島、美國西奧多羅斯福國家公園、法屬留尼旺島、突尼西亞、巴貝多、索羅門群島、美國緬因州、墨西哥城、愛爾蘭蒂珀雷里郡、瓜地馬拉克薩爾特南戈／謝拉、斯里蘭卡賈夫納、泰國普吉島、荷蘭烏特列支、哥倫比亞卡塔赫納、芬蘭、越南歸仁、加拿大卑詩省、柬埔寨暹粒與紐西蘭北島，展現全球旅遊版圖的多元魅力。