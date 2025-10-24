與中國「合資蓋高鐵」血虧！印尼砸2250億反背債　收入比預期少8成

▲雅萬高鐵收入不如預期，使印尼背上巨額債務。（圖／kcic）



記者王佩翊／綜合報導

由中國、印尼合作打造的「雅萬高鐵」自興建以來爭議不斷，原本預計在2020年完工，但因工程延誤與成本暴漲，最終拖到2023年10月才正式通車。這條全長142公里、連接雅加達與萬隆的高鐵，總成本高達73億美元（約新台幣2250億元），比原定預算暴增83%。然而，通車後營運狀況不如預期，票價收入竟比預估少了8成，導致印尼投資方2024年與2025年上半年共虧損達5.82兆印尼盾（約新台幣127億元），陷入嚴重財務困境。

根據《南華早報》報導，印尼政府目前正與中方磋商債務重組事宜，並出現「是否動用國家預算償還」的內部爭議。印尼財政部與主權基金Danantara對償債責任意見分歧，而北京方面則釋出善意，表示願意展開償還重組談判，以確保這條由中國主導建設的高鐵能持續營運。

印尼財政部長普爾巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）強調，不會動用國家預算償還債務，並認為應由主權基金Danantara負責。他指出，該基金掌控約1000家國營企業的營運與股息，過去已累積超過80兆印尼盾（約新台幣1520億元）的股息，理應承擔還款責任。普爾巴亞直言，「國企的利潤都歸Danantara所有，債務卻讓國家來背，這實在說不過去。」

根據普爾巴亞的說法，印尼每年必須支付約2兆印尼盾（約新台幣38億元）的高鐵債務。面對龐大財務壓力，Danantara執行長羅桑（Rosan Roeslani）則表示，目前正「全面評估」解決債務問題的各種方案，試圖在不增加國家負擔的情況下尋找出路。

分析人士指出，這場債務爭議反映出外界對該計畫長期可行性的質疑，也引發對印尼主權財富基金角色及融資模式的擔憂。若此案未妥善處理，恐將成為未來基礎建設合作的警訊。一間參與高鐵建設的印尼國企更曾坦言，雅萬高鐵的龐大債務宛如「定時炸彈」，如今這句警告似乎一語成讖。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應，中方不僅重視財務數據，也關注高鐵帶來的公共效益與長遠發展，強調「願與印尼共同推動雅萬高鐵高品質營運」，展現持續合作的態度。

雅萬高鐵由印尼PSBI與中國國企財團合組的印中高鐵公司（KCIC）負責建設與營運，其中印尼方持股六成。不過根據印尼統計局資料顯示，該高鐵2024年僅售出606萬張車票，遠低於政府設定的3100萬張年度目標。

受此影響，印尼出資方PSBI在2024年虧損高達4.195兆印尼盾（約新台幣79.8億元），是前一年的4.3倍，2025年上半年更再虧1.625兆印尼盾（約新台幣30.9億元）。若將中方虧損計入，總損失恐怕更為驚人，讓這項曾被寄予厚望的「印中合作象徵工程」再度陷入風暴。目前印尼當局已就雅萬高鐵債務重組問題與中方展開談判。