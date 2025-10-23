緬軍直搗KK園區！677人「連夜逃泰國」　到邊境秒被一網打盡

▲KK園區被緬甸軍方突襲檢查，677人連夜逃往泰國，怎知緬泰高層早已互通消息，直接將人逮捕 。（圖／翻攝自民意報，下同）

記者王佩翊／編譯

緬甸軍方近日大舉掃蕩妙瓦底經濟特區KK園區，有677名涉詐的外籍人士聞訊恐慌逃命，並在22日深夜至23日清晨大規模湧入泰國邊境，不過隨即被提前準備好的泰國當局逮捕。泰國軍方24日證實，這波逃難潮中男性618人、女性59人，全數在達府美索縣邊界被攔截控制。

根據《民意報》報導，泰國陸軍發言人溫泰少將24日指出，緬甸軍政府突襲檢查位於克倫邦妙瓦底的中資KK園區，軍方準備派遣官員深入園區內部徹查，此舉引發園區內投資客與員工極度恐慌。消息指出，這些外國人擔心遭到緬甸當局拘捕或強制遣返，紛紛選擇鋌而走險，試圖偷渡至泰國境內。

泰軍第三作戰中心納瑞宣部隊22日接獲緬甸當局通報後，立即與邊防346連隊、美索警方、達府移民官員及地方行政部門組成聯合行動小組。並從美索縣新美古村9號村莊的邊境攔截這群試圖非法入境的外籍人士，同時將其逮捕移送警方處理。

泰國軍方強調，所有程序都將依法辦理，並遵循人道主義原則。截至23日上午7時，共有677名外籍人士被逮，其中男性為618人、女性59人，由於人數眾多，泰軍已緊急徵用美索縣後備軍營及菩提學院作為臨時收容所。

這些外籍人士已被送往達府移民署進行國家轉介機制（NRM）篩檢程序，確認身分與來歷。