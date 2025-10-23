泰300kg胖男呼吸困難！消防「抬不下來」　出動20人從5樓吊掛

▲消防人員出動20多人合力將男子吊掛救出。（圖／翻攝自Khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國暖武里府一名體重高達300公斤的重症病患，19日晚間因呼吸困難、連續2天未進食而急需送醫，但是因為患者居住在5樓且無法自行移動，救護人員一共動員超過20人，並耗時30分鐘，才成功透過特殊繩索吊掛方式，將病患從高樓救出送醫。

根據泰國當地媒體報導，消防人員19日傍晚7時接獲民眾通報稱，暖武里府一棟8層樓建築內，有一名重達300公斤的患者出現呼吸急促症狀，且已經連續2天沒有進食，完全無法自主移動。救護人員接報後立即趕往現場評估狀況。

現場救護人員發現，該名患者住在8層樓建築的5樓，由於體重過重加上病情嚴重，一般電梯完全無法承載，必須採用特殊救援方式。經過現場評估後，救護團隊決定使用鋼製擔架配合繩索系統，從建築內部樓梯進行垂直吊掛作業。

整個救援過程極為複雜，救護人員先在7樓架設固定點和滑輪系統，再將患者小心翼翼地移至鋼製的吊籃中。隨後由20多名救護人員分工合作，透過繩索和滑輪組合，沿著樓梯井慢慢將吊籃擔架吊降至1樓，整個過程歷時約30分鐘才順利完成，隨後立刻將病患送院治療。

參與救援的消防人員表示，「患者體重約200至300公斤，完全無法自理生活，除了有慢性疾病需要就醫外，已經2天沒有進食，大小便失禁但意識清醒，能夠正常對答，只是顯得相當虛弱。」

救援人員進一步說明吊掛作業的技術細節，患者被放置在特製鋼製擔架上後，利用繩索和滑輪系統承受其重量，再由多名人員在樓梯間協力護送擔架緩緩下降，確保過程中的安全無虞。