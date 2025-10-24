　
    • 　
>
政治

全力圍堵非洲豬瘟　賴清德：15天內無其他地方爆發可稍微放心

▲▼總統賴清德參觀「2025台灣設計展」。（圖／翻攝自直播）

▲總統賴清德參觀「2025台灣設計展」。（圖／翻攝自直播）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（24日）上午赴彰化參觀台灣設計展。針對近期非洲豬瘟突破檢疫防線再度現蹤，賴清德特別談到，行政院立刻召開應變會議做了正確處置，「只要在潛伏期15天之內做好疫調工作，如果15天之內沒有再有其他地方爆發的話，就可以稍微放心」。但他說，後續檢討工作以及各縣市的防疫工作，務必持續加強，不可放鬆；境外管制方面，也要持續加強，避免境外有病毒的豬肉製品再度進到國內來。

賴清德致詞時說，感謝王惠美縣長的邀請，希望利用連假期間來彰化走一走，跟彰化這次辦的設計展所有團隊加油打氣。彰化市第一次舉辦台灣設計展，這次展覽橫跨四個鄉鎮、15個展區，以整個彰化縣作為展覽主體，也是歷年來規模最大。

賴清德提到，包括彰化火車站、扇形車庫都經過設計，小西商圈也帶來新風貌，看得出來這次台灣設計展在彰化展現出改變的力量，要特別感謝王縣長跟團隊的努力承擔，用心擘劃，也感謝經濟部等相關部會的大力支持。

賴清德說，過去在蔡英文總統任內在擔任行政院長時，特別推動台灣設計研究院，目的就是要讓設計力進入產業，同時能進入公共服務、進入社會創新，希望台灣設計研究院能以國家高度，集各部會支援栽培人才，發揮更好的功能。

「有許多隱形冠軍都在彰化，基礎工業非常好，如果能經由這次台灣設計展讓彰化的產業汲取設計力的精神，未來會讓彰化製造變成彰化設計，朝這目標來邁進。」賴清德強調，台灣的設計力在國際評比也不差，在世界144個國家裡排名第6，這幾年各行各業引進許多設計人才已經發揮效果，他要鼓勵年輕人勇敢踏進設計領域，發揮創意，政府也會做大家的後盾。

另外，針對近期的非洲豬瘟的防疫工作，賴清德說，第一，他要跟國人說明的是，非洲豬瘟並不是人畜共通的傳染病。目前行政院要求全國禁屠宰、禁運，這個措施是要確保疫情調查之後，能夠了解這一次非洲豬瘟爆發的原因，做為後續防治工作的依據。同時也要確保未來到市面上的豬肉都能夠健康安全，讓民眾能夠吃得安心，所以敬請民眾能夠了解。

第二，關於非洲豬瘟，大概在2018年左右，中國爆發非洲豬瘟之後，東南亞其他的國家陸續淪陷，台灣嚴陣以待。賴清德說，當時他特別在中央成立一個非洲豬瘟防治應變中心，同時也在屏東縣邀請各縣市來到屏東縣演練非洲豬瘟的防治工作。

「在還沒有爆發本土非洲豬瘟之前，各縣市應該如何防治？如果爆發之後要怎麼樣緊急應變？這個是在屏東縣演練。」賴清德說，他也在全國增加建置非洲豬瘟的檢疫量能，也是希望能夠早期發現、早期進行防治工作，避免疫情擴散。另外，因為非洲豬瘟一定是從外國、外地到台灣來的，所以當時在行政院也做了一連串關於境外防治的措施。

賴清德說，包括在機場多建置X光機，要求每一個入境的旅客行李箱通通都要經過X光機的檢驗，避免裡面有夾帶豬肉。還有在機場跟飛機上，對於出入國的旅客都有進行非洲豬瘟的防治宣導，避免他們誤觸法律，或是避免他們不知道、在疏忽之下，把豬肉製品帶到國內來。第三，甚至也修法嚴懲夾帶豬肉製品到境內的行為，所以有一連串的防治工作。後來行政院蘇貞昌院長上任之後，持續檢討改進，也持續強化。

賴清德說，很可惜的，非洲豬瘟在幾天前在台中已經出現新的疫情。那行政院長卓榮泰第一時間就召開了應變會議，提出了幾項應變措施，也都是正確、具體、有效的作為，希望各縣市能夠配合。

賴清德強調，只要在潛伏期15天之內做好疫調工作，如果15天之內，也就是潛伏期間沒有再有其他地方爆發的話，就可以稍微放心。但是後續的檢討工作以及各縣市的防疫工作，務必持續加強，不可放鬆。境外管制方面，也要持續加強，避免境外有病毒的豬肉製品再度進到國內來。

至於有關廚餘禁用的問題，賴清德說，當時他在行政院院長任內，也有在行政院召集各縣市開會。當時22個縣市，有些是縣市長親自參加，有些縣市是派代表參加。

賴清德指出，當時開會討論的結果，多數縣市是不贊成禁用廚餘。原因倒不是為了8%的黑毛豬產業，而是因為每一個縣市都有龐大的廚餘沒有辦法處理。如果貿然禁用的話，廚餘到處流竄、暴露在自然環境下，病毒的流竄傳播會更容易。

賴清德說，有一些縣市它是有能力做去化處理的工作，這部分也尊重。所以後來會議的結論是，如果要禁用廚餘的縣市，必須要做好廚餘的去化工作，「你一天有多少廚餘的量？這個量要到哪裡去？要務必要確實掌握，避免廚餘到處流竄」。

若要用廚餘餵養豬隻，賴清德說，必須做到科學的標準，也就是蒸煮的設備一定要合乎規格，能夠達到90度以上，而且要蒸煮超過一個小時。達到這個科學的標準，才有辦法確保病毒死亡。經過這個正確的程序之後，才可以餵養豬隻。

「那當然今天很可惜的，在台中已經出現了非洲豬瘟的疫情。」賴清德說，這個時候希望全國民眾能夠支持政府，各地方政府也應該共同合作、共同面對這一波疫情，避免它擴散。

賴清德說，相信只要大家團結合作，根據正確的防疫動作的話，台灣有能力可以把這個疫情控制下來，不至於擴散；對台灣產業的衝擊，才會縮減到最低。

10/23 全台詐欺最新數據

台中爆非洲豬瘟！盧秀燕現身駁神隱：我是中市府第一個受訪的

非洲豬瘟台中市府稱「該做的都做了」　他批：死快一半的豬才採檢？

非洲豬瘟台中市府稱「該做的都做了」　他批：死快一半的豬才採檢？

台中市梧棲區昨一處養豬場的死亡豬隻檢出非洲豬瘟病毒，幾乎等於自2018年以來，台灣對非洲豬瘟的嚴密防範努力付諸流水。台中市農業局則強調，市府依法「該做的都做了」。而市府行政流程受到質疑，不僅檢驗出現10天「空白期」，病死豬採樣也以「超商宅配」方式送件。對此，議員卓冠廷表示，這是最低級的錯誤，台中市府在最應該跟時間賽跑的時候選擇匆匆容容。

台東自主延長禁運　11/26前禁止外縣市豬隻進入

台東自主延長禁運　11/26前禁止外縣市豬隻進入

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

住處遭蒐證　台中豬農父子訊後請回

住處遭蒐證　台中豬農父子訊後請回

賴清德 總統府 非洲豬瘟

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

