全力圍堵非洲豬瘟　賴清德：15天內無其他地方爆發可稍微放心

▲總統賴清德參觀「2025台灣設計展」。（圖／翻攝自直播）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（24日）上午赴彰化參觀台灣設計展。針對近期非洲豬瘟突破檢疫防線再度現蹤，賴清德特別談到，行政院立刻召開應變會議做了正確處置，「只要在潛伏期15天之內做好疫調工作，如果15天之內沒有再有其他地方爆發的話，就可以稍微放心」。但他說，後續檢討工作以及各縣市的防疫工作，務必持續加強，不可放鬆；境外管制方面，也要持續加強，避免境外有病毒的豬肉製品再度進到國內來。

賴清德致詞時說，感謝王惠美縣長的邀請，希望利用連假期間來彰化走一走，跟彰化這次辦的設計展所有團隊加油打氣。彰化市第一次舉辦台灣設計展，這次展覽橫跨四個鄉鎮、15個展區，以整個彰化縣作為展覽主體，也是歷年來規模最大。

賴清德提到，包括彰化火車站、扇形車庫都經過設計，小西商圈也帶來新風貌，看得出來這次台灣設計展在彰化展現出改變的力量，要特別感謝王縣長跟團隊的努力承擔，用心擘劃，也感謝經濟部等相關部會的大力支持。

賴清德說，過去在蔡英文總統任內在擔任行政院長時，特別推動台灣設計研究院，目的就是要讓設計力進入產業，同時能進入公共服務、進入社會創新，希望台灣設計研究院能以國家高度，集各部會支援栽培人才，發揮更好的功能。

「有許多隱形冠軍都在彰化，基礎工業非常好，如果能經由這次台灣設計展讓彰化的產業汲取設計力的精神，未來會讓彰化製造變成彰化設計，朝這目標來邁進。」賴清德強調，台灣的設計力在國際評比也不差，在世界144個國家裡排名第6，這幾年各行各業引進許多設計人才已經發揮效果，他要鼓勵年輕人勇敢踏進設計領域，發揮創意，政府也會做大家的後盾。

另外，針對近期的非洲豬瘟的防疫工作，賴清德說，第一，他要跟國人說明的是，非洲豬瘟並不是人畜共通的傳染病。目前行政院要求全國禁屠宰、禁運，這個措施是要確保疫情調查之後，能夠了解這一次非洲豬瘟爆發的原因，做為後續防治工作的依據。同時也要確保未來到市面上的豬肉都能夠健康安全，讓民眾能夠吃得安心，所以敬請民眾能夠了解。

第二，關於非洲豬瘟，大概在2018年左右，中國爆發非洲豬瘟之後，東南亞其他的國家陸續淪陷，台灣嚴陣以待。賴清德說，當時他特別在中央成立一個非洲豬瘟防治應變中心，同時也在屏東縣邀請各縣市來到屏東縣演練非洲豬瘟的防治工作。

「在還沒有爆發本土非洲豬瘟之前，各縣市應該如何防治？如果爆發之後要怎麼樣緊急應變？這個是在屏東縣演練。」賴清德說，他也在全國增加建置非洲豬瘟的檢疫量能，也是希望能夠早期發現、早期進行防治工作，避免疫情擴散。另外，因為非洲豬瘟一定是從外國、外地到台灣來的，所以當時在行政院也做了一連串關於境外防治的措施。

賴清德說，包括在機場多建置X光機，要求每一個入境的旅客行李箱通通都要經過X光機的檢驗，避免裡面有夾帶豬肉。還有在機場跟飛機上，對於出入國的旅客都有進行非洲豬瘟的防治宣導，避免他們誤觸法律，或是避免他們不知道、在疏忽之下，把豬肉製品帶到國內來。第三，甚至也修法嚴懲夾帶豬肉製品到境內的行為，所以有一連串的防治工作。後來行政院蘇貞昌院長上任之後，持續檢討改進，也持續強化。

賴清德說，很可惜的，非洲豬瘟在幾天前在台中已經出現新的疫情。那行政院長卓榮泰第一時間就召開了應變會議，提出了幾項應變措施，也都是正確、具體、有效的作為，希望各縣市能夠配合。

賴清德強調，只要在潛伏期15天之內做好疫調工作，如果15天之內，也就是潛伏期間沒有再有其他地方爆發的話，就可以稍微放心。但是後續的檢討工作以及各縣市的防疫工作，務必持續加強，不可放鬆。境外管制方面，也要持續加強，避免境外有病毒的豬肉製品再度進到國內來。

至於有關廚餘禁用的問題，賴清德說，當時他在行政院院長任內，也有在行政院召集各縣市開會。當時22個縣市，有些是縣市長親自參加，有些縣市是派代表參加。

賴清德指出，當時開會討論的結果，多數縣市是不贊成禁用廚餘。原因倒不是為了8%的黑毛豬產業，而是因為每一個縣市都有龐大的廚餘沒有辦法處理。如果貿然禁用的話，廚餘到處流竄、暴露在自然環境下，病毒的流竄傳播會更容易。

賴清德說，有一些縣市它是有能力做去化處理的工作，這部分也尊重。所以後來會議的結論是，如果要禁用廚餘的縣市，必須要做好廚餘的去化工作，「你一天有多少廚餘的量？這個量要到哪裡去？要務必要確實掌握，避免廚餘到處流竄」。

若要用廚餘餵養豬隻，賴清德說，必須做到科學的標準，也就是蒸煮的設備一定要合乎規格，能夠達到90度以上，而且要蒸煮超過一個小時。達到這個科學的標準，才有辦法確保病毒死亡。經過這個正確的程序之後，才可以餵養豬隻。

「那當然今天很可惜的，在台中已經出現了非洲豬瘟的疫情。」賴清德說，這個時候希望全國民眾能夠支持政府，各地方政府也應該共同合作、共同面對這一波疫情，避免它擴散。

賴清德說，相信只要大家團結合作，根據正確的防疫動作的話，台灣有能力可以把這個疫情控制下來，不至於擴散；對台灣產業的衝擊，才會縮減到最低。