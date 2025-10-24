「不是不良豬農！」台中豬場爆非洲豬瘟　兒子：沒想過害台灣產業

▲台中養豬場傳出感染非洲豬瘟。（圖／台中市政府）



記者董美琪／綜合報導

台中市梧棲區一處養豬場近期傳出非洲豬瘟疫情，場內豬隻在10天內接連死亡117頭，經檢驗確認檢出非洲豬瘟病毒陽性，引發各界關注。

該場陳姓豬農的兒子23日受訪時表示，父親養豬超過35年，自己原先從事板模工作，後來返鄉協助經營。他強調家中是以畜牧為生，絕非不負責任的飼養，也沒有要危害台灣的豬肉產業，「只是想救豬，真的不是不良豬農。」

陳姓豬農之子回憶，14日檢疫人員首次到場時，因為父親認為豬隻已投藥控制，暫時拒絕採樣。過去業界遇到類似症狀，也多以藥物先行治療。豬群在初期確實有稍微改善，沒想到幾天後又開始惡化。

他指出，豬隻起初每天死個五、六頭，後來增加到七、八頭，最嚴重的一天甚至暴斃22頭，眼見情況失控，才趕緊主動通報，並在20日主動要求檢驗及解剖。

台中市農業局說明，10月10日至14日期間，該場已陸續有20頭豬死亡，接獲農業部防檢署的疫情監測通報後，動保處人員前往了解並調查。當時依現場症狀研判，未見典型傳染病跡象，因此依法未採檢。直到20日再次接獲通報，才於現場取樣，21日又前往補採活體檢體送驗。

檢驗結果顯示，樣本中檢出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性。台中地檢署24日也介入調查，傳喚陳姓豬農父子到案作證，並前往住處保全資料、勘驗豬場。兩人訊問後均請回。