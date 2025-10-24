川習會倒數！前白宮官員分析美中互相讓步　關稅、稀土戰迎轉折

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計10月30日在南韓會談，這將是川普重返白宮後首度訪問亞洲、也是第二任期內首次會晤習近平。外界認為，這場「川習會」將成美中貿易與戰略關係的關鍵轉捩點。前白宮國安會中國事務主任韋德寧（Dennis Wilder）分析，雙方有望在關稅與稀土出口各自讓步，展現「戰術性」緩和姿態。

美國白宮23日宣布，川普將於明晚啟程展開亞洲行，行程包括馬來西亞、日本與南韓，並出席於慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）。其中，最受矚目的莫過於30日登場的川習會。這次會晤將在美中貿易角力、科技與供應鏈競爭持續升溫的背景下舉行，國際社會普遍視為觀察兩國關係走向的重要指標。

韋德寧目前為美國喬治城大學（Georgetown University）學者。他在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的線上座談指出，這次川習會雙方可能不會有突破性協議，但將在具體問題上採取「戰術性決定」，例如川普可能暫緩對中國商品加徵100%關稅，而中方則可能放寬對稀土出口的嚴格限制。

外電指出，川普日前曾表示，希望會談期間能解決中國限制稀土出口的爭端，並爭取北京恢復向美國採購黃豆。中國先前宣布對稀土出口實施廣泛限制，引發美方警告將從11月1日起全面加徵新關稅。由於稀土是電動車、電子及國防產業關鍵磁鐵的原料，中國的政策動向牽動全球供應鏈，也使這次會談格外受到矚目。

除了貿易議題，韋德寧預期，俄烏戰爭、台灣以及中國對美投資等議題也將被納入討論。他指出，川普希望對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）施加更大壓力，並尋求中國在其中扮演「間接施壓」角色。同時，習近平可能會嘗試要求川普在台灣議題上釋出更明確立場，以測試華府對台政策的彈性。

韋德寧分析，這些議題交織出一場「複雜但必要」的高層會談，也解釋為何美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等人建議川普不應此時訪問北京，而是選擇在APEC場邊與習近平短暫會晤。他指出，目前雙方尚未具備舉辦「北京峰會」的條件，若經貿談判有實質進展，川普最快可能於明年初正式訪中。

韋德寧認為，川普希望屆時能率領龐大企業代表團訪中，就像他訪問沙烏地阿拉伯時一樣；而中方則希望藉此展現「新中國」形象，甚至有意安排川普體驗搭乘從北京前往上海的高鐵。他強調，美中領導人都十分重視這場未來的北京峰會，但川普將在條件成熟後才點頭，因為他明白，「這對中國而言將是一份極大的禮物」。