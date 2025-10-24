黃仁勳親自致電！　川普暫緩國民兵進駐舊金山

▲黃仁勳親自致電川普，說服取消派兵進駐舊金山。（圖／記者湯興漢攝）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）原計畫派出聯邦執法人員進駐舊金山，但在多位矽谷科技巨頭致電勸說後，最終決定暫緩行動。據川普透露，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）等人親自致電勸退，他才決定不要派遣部署聯邦部隊進駐。

根據《衛報》報導，川普在Truth Social發文表示，「住在當地的朋友昨晚打電話給我，請我不要推進這項行動。」他特別提到輝達執行長黃仁勳與Salesforce執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）。

川普在文中寫道，「舊金山的人民團結起來對抗犯罪，特別是自從我們開始處理這個棘手問題以來。像黃仁勳、貝尼奧夫這樣的優秀人士打電話來說，舊金山的未來充滿希望，他們想再給這座城市一次機會。因此，我們決定25日不再對舊金山採取增援行動。」

這起事件凸顯科技界對川普政府的影響力持續升高。包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Meta、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等企業，皆與白宮保持密切往來，甚至曾共同出資協助建設白宮新設的3億美元（約台幣97億元）宴會廳。

非營利組織Issue One副總裁弗雷瑟（Alix Fraser）批評，川普一再因企業領袖的意見而改變全國政策，「這些執行長沒有人是選舉產生的，但他們的財力與人脈讓他們在華府擁有過度的話語權，而一般民眾卻被排除在決策之外。」

川普近期多次提及在舊金山部署聯邦部隊的構想，貝尼奧夫上週曾在《紐約時報》受訪時表態支持川普派出國民警衛隊（National Guard），但隨即遭到各界反彈。貝尼奧夫隨後道歉並撤回言論。

不過，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）及川普的AI主管薩克斯（David Sacks）等人仍在社群平台上呼籲政府介入，馬斯克甚至形容舊金山市中心是「吸毒殭屍末世」，聯邦出手是唯一解方。

截至目前，輝達與Salesforce均未回應媒體詢問。