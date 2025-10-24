川普赦免幣安創辦人趙長鵬　批拜登「發動不必要戰爭」

▲加密貨幣交易所幣安（Binance）共同創辦人趙長鵬。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

美國白宮23日宣布，總統川普（Donald Trump）正式赦免全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）共同創辦人趙長鵬，並抨擊前總統拜登（Joe Biden）政府「對加密貨幣產業發動不必要的戰爭」。外界解讀，這項決定顯示川普正加速與區塊鏈業界結盟，也再度引發政治風暴。

拜登被指「濫用司法」 川普宣布結束加密戰爭

白宮聲明指出，拜登政府「執意懲罰加密貨幣產業」，即便沒有任何詐欺指控或明確受害者，仍對趙長鵬窮追猛打。聲明強調：「拜登對加密貨幣的戰爭，今天正式結束。」

趙長鵬2023年底因違反《反洗錢法》（Anti-Money Laundering Law）認罪，2024年服刑4個月。獲赦後，他的刑事紀錄將被抹除，外界預期此舉有助幣安重返美國市場。幣安於2022年為解決司法部調查，曾暫停在美業務。

《華爾街日報》報導，幣安為趙長鵬爭取赦免已近一年，並指出該公司是川普家族創立的加密創投企業「世界自由金融公司」（World Liberty Financial）的重要支持者。

民主黨怒批「政治交換」 川普深化與加密業連結

赦免消息一出，民主黨立即砲轟。參議員華倫（Elizabeth Warren）在X上痛批，「趙長鵬承認洗錢罪，卻資助川普的穩定幣項目並遊說爭取赦免，如今他如願以償，若國會不制止這種腐敗，就是與之為伍。」

川普上任後明顯改變立場，從加密貨幣批評者變成產業擁護者。據《金融時報》報導，川普家族的相關加密業務在過去一年創造近10億美元稅前收益，加密產業也為他的競選捐款超過1億美元。

趙長鵬的赦免是川普近期多項爭議性舉動之一，他先前才全面赦免2021年國會暴動案被定罪者，並減刑前眾議員桑托斯（George Santos），引發外界對他「選擇性司法」的質疑。