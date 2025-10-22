澳洲P-8A巡邏機闖西沙群島領空　殲-16驅離距離一度僅30公尺

軍武中心／台北報導

澳洲國防部日前發布聲明稱，19日澳軍P-8A巡邏機在南海巡邏時，中方軍機對其採取「不安全和不專業互動」，施放照明彈，對澳飛機和人員「構成危險」。中國國防部新聞發言人蔣斌22日表示，澳方有關聲明顛倒黑白，妄圖掩蓋其軍機非法侵闖中國領空的惡劣行徑，中國對此強烈不滿，已向澳方提出嚴正交涉。

▲▼中國宣稱對南海的西沙群島擁有主權，其中永興島是西沙群島面積最大的島噢。（圖／達志影像／newscom）

蔣斌指出，需要強調的是，南部戰區組織兵力對侵闖西沙領空的澳洲軍機堅決攔阻驅離，相關行動正當合法、專業克制，「我們敦促澳方立即停止侵權挑釁和煽宣炒作，嚴格約束一線海空兵力行動，避免破壞中澳兩國兩軍關係。中國軍隊將繼續採取必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護地區和平穩定。」

根據報導，這次中澳在南海的對峙行動，中國空軍出動殲-16 戰鬥機驅離，雙方一度進入近距離對峙，最近時距離僅有30公尺，殲-16 更對澳軍機發射熱焰干擾彈。

對此，中華戰略學會資深研究員張競表示，以新聞稿來看，解放軍蘇愷-35型戰機針對入侵澳機實施攔防任務，最後仍讓澳機進入領空，基本上係屬任務失敗；究竟是因為預警距離與時間不夠，抑或是應變不及攔防任務機緊急起飛太慢，還是攔防作業無法引導任務機，在澳機進入西沙領空前及時迫近壓迫澳機轉向，前述狀況皆有可能，但解放軍南部戰區空軍確實存在檢討改善空間。

他指出，其次是，澳洲政府回應立場確實相當無賴，在本質上就是政治挑釁，「說實在話，其實就是對美國效忠表態之投名狀」，依據澳洲政府2020年7月23日向聯合國針對南海島礁主權所提聲明立場，澳洲基於越南與菲律賓對於南沙西沙主權歸屬有所異議，因此表示不接受中國大陸對西沙南沙島礁主權立場，但不論西沙群島主權存在爭議，其畢竟不是無主之地，因此「澳洲軍機直闖西沙空域，毋庸置疑總是侵入他國領空。」

張競表示，澳洲政府依據認定該國政府西沙群島主權存在爭議，就肆無忌憚亂闖該處空域，此種心態顯然就是亂鑽法理空隙，曲解法條原則之流氓無賴行徑，而且還以此為由，振振有辭狡言強辯，猶如闖空門宵小被人捕獲後，聲稱被闖入宅院，目前存在產權糾紛，企圖藉此脱罪。

張競指出，解放軍空軍攔防任務機在攔截澳機過程中，相互通話內容為判斷整個事件是非公道最重要證據，解放軍軍機與澳機是否透過通話辨識表明身份與意圖，才真正是判斷在空中應對作為是否專業最關鍵依據。

他認為，解放軍空軍這次出動的攔防任務機，運用熱焰誘標干擾澳機運動，並藉此表達警告；相對於先口頭示警，然後以機炮向澳機前方實施警告射擊，相對上更能明確表達要求其轉向意圖。不過說實在話，澳機侵門踏戶到如此程度，假若確認其航跡確實進入領空，只要將其擊落，殘骸確實落於領海或是陸地，則其入侵領空證據就會更加確鑿無疑。