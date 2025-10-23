　
大陸 大陸焦點 特派現場

中共四中閉幕14名高層被雙開　軍紀委書記張升民晉升中央軍委副主席

▲▼ 張又俠、何衛東、李尚福、2023兩會 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共四中全會今天閉幕宣布最新人事遞增，前中共中央軍事委員會副主席何衛東嚴重違紀違法，開除黨籍 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議（簡稱二十屆四中全會）於10月20日至23日在北京舉行，一連四天會議於今天23日閉幕並發表全會公報，正式審議通過「十五五」規劃建議。會議同時公布中央軍委及中央委員會重要人事調整，宣布之前中共中央軍事委員會副主席何衛東嚴重違紀違法，被開除黨籍的處分，全會決定增補中央軍委紀委書記張升民為中共中央軍事委員會副主席。

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議，於2025年10月20日至23日在北京舉行。 出席這次全會中央委員168人，候補中央委員147人。中央紀律檢查委員會常務委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的二十大代表中部分基層同志和專家學者也列席了會議。

全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平重要講話。 全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。習近平就《建議（討論稿）》向全會作了說明。

全會全體會議通過通過「十五五」規劃建議藍圖，本次也公布最新人事調整。該公報首先指出，全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。

全會並根據《黨章》規定，遞補11名中央委員會候補委員為正式中央委員，名單包括：於會文、馬漢成、王健、王曦、王永紅、王庭凱、王新偉、韋韜、鄧亦武、鄧修明、盧紅。

全會審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於唐仁健、金湘軍、李石松、楊發森、朱芝松嚴重違紀違法問題的審查報告，審議並通過了中共中央軍事委員會關於何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予何衛東、苗華、唐仁健、金湘軍、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、李石松、楊發森、朱芝松、張鳳中開除黨籍的處分。

▲▼ 軍紀委書記張升民中央軍委副主席 。（圖／翻攝百度）

▲張升民長期在軍隊政治工作系統任職，曾任中央軍委紀委書記，這次晉升軍委副主席，符合全會公報強調「 從嚴治軍、強化紀律」。（圖／翻攝百度）

根據資料顯示，張升民現年67歲，曾任中共中央軍事委員會委員，中央軍事委員會委員，中央紀委副書記，中央軍委紀律檢查委員會書記、黨委書記。長期從事政治工作，並在軍中反腐整頓期間扮演關鍵角色。此次晉升，意味著他將進一步進入中共軍權核心，接替今年以來軍方人事整頓後留下的高層空缺。

在人事部分，全會決定增補張升民為中共中央軍事委員會副主席，顯示軍委班子再現新變化。張升民長期在軍隊政治工作系統任職，近年曾任中央軍委紀委書記，此次晉升反映中央持續反腐決心，強調「從嚴治軍、強化紀律」。

此外，全會依據黨章，遞補于會文、馬漢成、王健、王曦、王永紅、王庭凱、王新偉、韋韜、邓亦武、邓修明、盧紅等11人為中央委員，部分出身地方主政或企業管理系統，被視為未來政治與經濟領域的潛力人選。

會議同時審議並通過對多名高層官員的紀律審查報告，包括前農業農村部長唐仁健、前廣西壯族自治區主席藍天立團隊成員金湘軍、以及多名軍中將領如何衛東、苗華、王春寧、林向陽等人。公報確認，中央政治局此前已對這14人作出開除黨籍的處分。

隨著多名軍方高層落馬，張升民最新任命，加上過去長期在中央軍委紀律體系經歷，反映解放軍急需扭轉貪腐違紀形象，凸顯軍中紀律體系的重要性。此次軍委調整，也被視為穩定軍隊高層、確保政令暢通的必要行動。

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

