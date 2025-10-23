路透：台灣憂中共「十五五規劃」納入金門　成為下個克里米亞

▲ 小三通金廈航線。（圖／記者林名揚翻攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中共在20日至23日四中全會討論「十五五規劃」，引發台灣政府高度關切，擔心北京可能將金門等前線離島納入經濟發展計畫，藉此對敏感區域施加實質管轄權。知情台灣官員向《路透社》透露，此舉恐將兩岸關係從傳統主權爭議，升級為更直接的管轄權之爭。

中共正在北京討論第15個五年發展計畫，將自明年開始實施，詳細內容於明年3月全國人民代表大會上公布。《路透社》報導，台灣特別關注其中是否提及深化與金門群島的經濟整合，由於金門距離中國海岸僅數公里，與廈門市隔海相望，地理位置極為敏感。

一名熟悉此事的台灣高層官員表示，「兩岸關係可能從過去的主權爭端轉變為管轄權之爭。」另一名地方官員則指出，中國可能藉新的經濟藍圖，試圖對金門行使「實質行政管轄權」，推進統一議程。

北京長期以來對金門採取「胡蘿蔔加大棒」的策略，一方面頻繁派海警船進入金門周邊水域，另一方面則提供天然氣、電力供應等經濟誘因，拉攏當地14萬居民。且在國民黨執政時期，金門已和中國達成供水協議。

台灣官員認為，金門地理位置使其更容易受北京經濟與政治影響力滲透，尤其當地許多居民與中國有密切家庭與商業關係，可輕易搭船赴廈門工作或購物。過往的中共五年計畫曾以模糊方式提及台灣，2016年的「十三五規劃」甚至提出興建通往台灣的隧道和高速鐵路，但台灣政府拒絕。

更令台灣官員憂心的是，中國正建設通往金門的橋梁工程，這項計畫並未獲得台灣同意。此外，預計明年啟用的廈門新機場距離金門最近處僅約3公里。台灣官員直言，「若他們強行推動建設這座橋梁建設呢？這關乎我國安全。」

該名官員示警，「若他們膽敢入侵金門，我們將成為下一個克里米亞。」不過報導也說明，金門與克里米亞之間存在差異，克里米亞許多人自認是俄羅斯人，而非烏克蘭人；但在金門，多數人認為自己是「中華民國的中國人」。

金門國民黨立委陳玉珍受訪時表示，中國確實希望加強與金門經濟整合，但主權問題不容妥協，「金門是中華民國領土，其管轄權屬於中華民國，這是無庸置疑的。」

中國去年單方面開通廈門新航線，台灣稱此舉未經協商，且飛行路徑過於接近金門空域，引發航空及安全疑慮。台灣官員憂心，新機場可能為中國提供另一條對金門主張管轄權的途徑。

該名台灣官員指出，「相互發展不是壞事，但若目的是為了併吞，那就有問題了。」台灣陸委會表示，在本周中共四中全會公布任何政策細節以前，不會對此事發表評論；中國國台辦則未回應置評請求。