　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「十五五」規劃怎推動對台工作？　國台辦：持續秉持兩岸一家親

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.10.22） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共黨第二十屆中央委員會第四次全體會議20日到23正在北京召開。會議將審議《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。「十五五」規劃中，大陸方面將如何進一步推動對台工作，以及強兩岸經貿交流合作？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22日）表示，大陸將秉持「兩岸一家親」理念，持續同台灣同胞分享發展機遇，支持大陸台商台企發展，「十五五」時期大陸經濟社會高質量發展將為廣大台胞台企發展提供更多機遇。

朱鳳蓮表示，10月20日至23日，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議在北京召開。這次會議是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期舉行的一次十分重要的會議。會議將審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，必將指引中國大陸向全面建成社會主義現代化強國勝利邁進。「我們將深入學習領會貫徹黨的二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，做好新時代對台工作，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。」

朱鳳蓮表示，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。祖國大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才優勢更加彰顯。

朱鳳蓮指出，「十五五」時期大陸經濟社會高質量發展將為廣大台胞台企發展提供更多機遇。大陸將堅持以人民為中心的發展思想，不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，落實同等待遇，不斷增強台灣同胞的獲得感、幸福感、安全感。

朱鳳蓮強調，大陸將秉持「兩岸一家親」理念，持續同台灣同胞分享發展機遇，支持大陸台商台企發展，為台灣青年來大陸發展創造更好條件，鼓勵支持更多台灣同胞參與大陸經濟社會建設，共享中國式現代化發展機遇和成果。

朱鳳蓮說，中華民族偉大復興勢不可擋。希望廣大台灣同胞與大陸同胞一道，把握歷史大勢，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，攜手共創中華民族綿長福祉，共襄祖國統一、民族復興偉業。

針對「台北-上海城市論壇」延期是否有新進度？朱鳳蓮表示，大陸一貫支持並積極推動兩岸城市交流合作，上海市與台北市就今年「上海台北城市論壇」事宜一直保持著溝通。陸方願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士在堅持「九二共識」、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來，造福兩岸同胞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坤達閃兵恐丟《玩很大》主持棒？　製作單位發聲
快訊／豬瘟衝擊營養午餐！　縣府急改菜單
快訊／鄭麗文首波人事出爐　李乾龍回鍋接副主席、秘書長
一票人力挺坤達！不捨喊：會等他回來　留言2派戰翻
剛開園就虐兒！　兒遭師「胸口碎大石」母崩潰
快訊／非洲豬瘟入侵　賴清德發聲了
驚險畫面曝！台鐵平溪線「鐵軌懸空」路基流失
新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「十五五」規劃怎推動對台工作？　國台辦：持續秉持兩岸一家親

川普稱大陸無意犯台　國台辦：只能由中國人決定

「千年一遇」Lemmon彗星21日過近地點　兩週觀測期該如何拍

武漢網咖推「海鮮自助吧」攬客　大廚現做！住宿還可享三餐

金價創5年來「最大跌幅」！　陸買家哀嚎：1小時「虧超21萬元」

邱垂正重申平等對話　國台辦：實為兩岸協商製造障礙

24歲陸籍女子巴黎博物館「摸金」　盜走6公斤金塊飛上海前被捕

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪　自曝：對不起老婆，回國想離婚

鄭麗文願見習近平　國台辦：加強國民黨高層往來與鞏固政治互信

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

陸「十五五」規劃怎推動對台工作？　國台辦：持續秉持兩岸一家親

川普稱大陸無意犯台　國台辦：只能由中國人決定

「千年一遇」Lemmon彗星21日過近地點　兩週觀測期該如何拍

武漢網咖推「海鮮自助吧」攬客　大廚現做！住宿還可享三餐

金價創5年來「最大跌幅」！　陸買家哀嚎：1小時「虧超21萬元」

邱垂正重申平等對話　國台辦：實為兩岸協商製造障礙

24歲陸籍女子巴黎博物館「摸金」　盜走6公斤金塊飛上海前被捕

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪　自曝：對不起老婆，回國想離婚

鄭麗文願見習近平　國台辦：加強國民黨高層往來與鞏固政治互信

沒當黃子韜伴郎「劉宇寧尬笑回應了」！背後原因曝光　婚禮暖舉被讚爆

鄭麗文當選黨主席抱怨賴清德只送一盆花　王世堅：心意最重要嘛！

ETF投資熱潮！11檔海外股票加入戰局　009811居定期定額三冠王

高雄小港漁港傳火警！漁船起火濃煙竄天　消防灌水搶救中

查扣詐團的麥拉倫、特斯拉+黃金條塊　桃園分署11/4拍賣

董至成攜手長輩錄實境！連曬10小時中暑脫皮　自嘆不如曝秘辛

不是怕傳染人！非洲豬瘟可怕在哪「9大QA」來了　懶人包一次看

燕子口堰塞湖暫未擴大　太魯閣高山地區明起部分開放

「超辣真空戰袍」挨轟不雅！曾莞婷回擊酸民：裡面那件不叫內褲

苗栗騎士雨中倒路邊！路人喊他沒反應　報案發現已死亡多時

【文大行政QQ了】學生遠距...他們還是要上班：咕嚕咕嚕

大陸熱門新聞

退役4年後　陸35歲桌球奧運冠軍丁寧出任校長！

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

館長宣布台光復節赴北京　國台辦：歡迎來走走看看

27歲男棄月薪34k白領…轉行賣麻糬爆紅

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪 自曝：對不起老婆，回國想離婚

24歲陸籍女子巴黎博物館「摸金」 盜走6公斤金塊飛上海前被捕

陸女夜半上廁所　馬桶管道竄出蛇

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

陸酒店海景房標榜「可清晰看軍港」 踩國安紅線遭查

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

更多熱門

相關新聞

陸十五五規劃涉兩岸政策立場？

陸十五五規劃涉兩岸政策立場？

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議今天10月20日至23日在北京舉行，會議圍繞制定《國民經濟和社會發展第十五個五年規劃》展開討論與決策。「十五五」規劃對兩岸關係的發展方向，大陸賈若祥今（20日）回應指出，「推進祖國統一、促進兩岸繁榮和平與融合交流是今後發展方向。」符合兩岸人民共同利益期盼與期望。

陸十五五規劃怎預判經貿風險？

陸十五五規劃怎預判經貿風險？

中共四中全會今登場審議「十五五」規劃

中共四中全會今登場審議「十五五」規劃

鄭麗文批黨內憂親中是「假議題」　扣紅統帽子低估選民智慧

鄭麗文批黨內憂親中是「假議題」　扣紅統帽子低估選民智慧

鄭麗文稱將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

鄭麗文稱將訪陸會見習近平　笑「怕被貼標籤就別出來混」

關鍵字：

中共兩岸合作台商發展朱鳳蓮十五五規劃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

安心亞親揭和阿Ken真實關係

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

表面溫和實則非常固執三大星座！

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面