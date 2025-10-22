陸「十五五」規劃怎推動對台工作？　國台辦：持續秉持兩岸一家親

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共黨第二十屆中央委員會第四次全體會議20日到23正在北京召開。會議將審議《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。「十五五」規劃中，大陸方面將如何進一步推動對台工作，以及強兩岸經貿交流合作？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22日）表示，大陸將秉持「兩岸一家親」理念，持續同台灣同胞分享發展機遇，支持大陸台商台企發展，「十五五」時期大陸經濟社會高質量發展將為廣大台胞台企發展提供更多機遇。

朱鳳蓮表示，10月20日至23日，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議在北京召開。這次會議是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期舉行的一次十分重要的會議。會議將審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，對未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，必將指引中國大陸向全面建成社會主義現代化強國勝利邁進。「我們將深入學習領會貫徹黨的二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，做好新時代對台工作，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。」

朱鳳蓮表示，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。祖國大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才優勢更加彰顯。

朱鳳蓮指出，「十五五」時期大陸經濟社會高質量發展將為廣大台胞台企發展提供更多機遇。大陸將堅持以人民為中心的發展思想，不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，落實同等待遇，不斷增強台灣同胞的獲得感、幸福感、安全感。

朱鳳蓮強調，大陸將秉持「兩岸一家親」理念，持續同台灣同胞分享發展機遇，支持大陸台商台企發展，為台灣青年來大陸發展創造更好條件，鼓勵支持更多台灣同胞參與大陸經濟社會建設，共享中國式現代化發展機遇和成果。

朱鳳蓮說，中華民族偉大復興勢不可擋。希望廣大台灣同胞與大陸同胞一道，把握歷史大勢，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，攜手共創中華民族綿長福祉，共襄祖國統一、民族復興偉業。

針對「台北-上海城市論壇」延期是否有新進度？朱鳳蓮表示，大陸一貫支持並積極推動兩岸城市交流合作，上海市與台北市就今年「上海台北城市論壇」事宜一直保持著溝通。陸方願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士在堅持「九二共識」、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來，造福兩岸同胞。