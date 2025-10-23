　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

翼展42米超越美B-21　中國「無人版轟-20」試飛現身新疆馬蘭

▲▼中國一架隱身飛翼無人機被拍攝到已進行試飛，其擁有42米驚人的翼展長度。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

▲中國一架隱身飛翼無人機被拍攝到已進行試飛，其擁有42米驚人的翼展長度。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

軍武中心／綜合報導

美國軍事網站最新揭露中國一架疑似大型隱身飛翼無人機，疑似在新疆馬蘭秘密試驗基地進行試飛，其擁有42米驚人的翼展長度超過美軍新一代B-21轟炸機（40米）。即便外界仍無法確認這款巨型無人機的具體性能，但部分陸媒將其稱為「無人版轟-20」，認為它的出現標誌著中國戰略轟炸機已向無人化轉型。

據《戰區》（The War Zone）報導指出，美國商業衛星在今年9月於中國西部某機場，首次捕捉到這款隱身飛翼布局的無人機，同時透過衛星照片的像素測量發現其翼展達到42米。雖然這樣的數據可能並非為中國最大的無人機，卻是目前全球隱身採用飛翼布局設計的無人機裡尺寸最大的。

報導表示，從曝光的試飛照片可以看見這款無人機使用開裂式襟翼，並帶有割裂迷彩塗裝，同時背部的一個小駝峰，看起來像是背負式進氣道和雙發動機特徵。至於該無人機的用途仍存在許多猜測，有人認為這是一款無人隱身轟炸機，也有分析這是一款同時具備偵察和打擊任務的大型無人機。

▲▼一架B-21突襲者戰略轟炸機正在加州愛德華空軍基地進行飛行測試。（圖／美國空軍）

▲B-21突襲者轟炸機。（圖／美國空軍）

這架尺寸超過美軍B-21之間的無人機曝光後，已有部分陸媒直接稱其為「無人版轟-20」，同時進一步指出，該機超長翼展和寬大機體能夠顯著降低雷達反射截面（RCS），進而提升隱身性能，而在動力系統方面，可能搭載渦扇-18發動機，以體積小、可靠性高的特點滿足長時間滯空任務的需求。

分析認為，這款無人機的出現標誌著戰略轟炸機向無人化轉型，將飛行員從危險任務中解放，為中國空軍提供一種更靈活的遠程打擊工具。該機不僅能夠攜帶常規巡航導彈，還可能搭載高超音速彈道導彈，執行洲際打擊任務。此外，還可以充當隱身加油機或通信中繼節點，為隱身戰鬥機群提供遠程支援。

更多新聞
翼展42米超越美B-21　中國「無人版轟-20」試飛現身新疆馬蘭

翼展42米超越美B-21　中國「無人版轟-20」試飛現身新疆馬蘭

澳洲國防部日前發布聲明稱，19日澳軍P-8A巡邏機在南海巡邏時，中方軍機對其採取「不安全和不專業互動」，施放照明彈，對澳飛機和人員「構成危險」。中國國防部新聞發言人蔣斌22日表示，澳方有關聲明顛倒黑白，妄圖掩蓋其軍機非法侵闖中國領空的惡劣行徑，中國對此強烈不滿，已向澳方提出嚴正交涉。

無人機B-21飛翼布局大陸軍武軍武

