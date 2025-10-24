羅浮宮竊案新證據！帽子手套驗出DNA　影片拍下逃逸過程

記者張方瑀／綜合報導

震撼全球的羅浮宮（Louvre）珠寶竊案出現進展，法國警方掌握監視畫面與DNA證據兩大關鍵。最新曝光的監視器影片拍下兩名竊賊利用高空升降作業車逃離現場，而警方則在嫌犯遺留的安全帽與手套中驗出DNA痕跡，研判這些線索將成為破案轉捩點。

根據ABC News報導，影片由羅浮宮內部保全人員拍攝，顯示兩名竊賊從阿波羅畫廊（Apollo Gallery）外窗搭乘卡車式升降機往下逃逸，背景中可聽見警報聲大作。其中一人戴著安全帽，另一人則以頭套遮臉、身穿黃色工程背心，迅速往街上移動。

畫面外的街道上仍有行人慢跑、汽車穿梭，而竊賊隨即騎上機車，載著偷來的珠寶高速逃逸。警方指出，從破窗入侵到逃離現場，全程僅耗時7分鐘。

▲法國巴黎羅浮宮日前遭竊。（圖／路透）



羅浮宮館長暨總裁德卡爾（Laurence des Cars）22日出席法國參議院文化委員會作證時坦言，阿波羅畫廊外僅設有一支朝西的監視器，並未拍到竊賊破窗進出的位置，「我們沒能及早發現他們從外部接近。」

影片中還可聽見現場人員透過對講機緊張通報，「我看到其中一個上機車了，他們要走了！」錄影者則忍不住用法語驚呼，「該死，他們真的走了嗎？」

與此同時，警方也確認在嫌犯遺留的一頂安全帽與一隻手套中發現DNA痕跡，現正進行比對分析，希望能藉此鎖定身份。

法國執法單位表示，追捕行動已進入第五天，目前鎖定4名主要嫌疑人，擔心竊賊會拆解被盜的8件珠寶，將鑽石、寶石與黃金分散出售。